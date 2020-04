Pruebas donadas no se pueden usar porque no cuentan con reactivos   

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La secretaria de Salud, Alba Flores, confirmó que las 26 mil pruebas diagnósticas para coronavirus (Covid-19) que fueron donadas no cuentan con reactivos y, por lo tanto, no se pueden usar.



Esos insumos fueron donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y llegaron hace unos días al país.



En declaraciones dadas a Hoy Mismo la funcionaria aseguró que sin el componente no se pueden aplicar las pruebas.



Flores recalcó que actualmente el abastecimiento de insumos es complejo ya que todos los países están tratando de adquirirlos.



Manifestó que debido a la alta demanda muchos proveedores no cuentan con los insumos y equipos de protección completos.

Vea aquí: Francis Contreras: 'Con una prueba rápida saldremos a buscar pacientes'



La titular de la institución comentó que están gestionando a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos internacionales para abastecerse de equipo de protección personal, reactivos y otros insumos necesarios para enfrentar la pandemia.



“A veces nos donan (pruebas), pero faltan algunos complementos importantes y esos complementos los han acaparado los países a nivel mundial”, aseguró Flores.

Donación

En un comunicado emitido el martes, el BCIE informó que se buscó a Corea del Sur para la adquisición de kits de pruebas de Covid-19, en un contexto mundial en que estos productos son de difícil adquisición ya que están siendo demandados por todos los gobiernos de los países al mismo tiempo.



“Habiendo consultado con el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca) sobre las capacidades de los laboratorios de los países del Sica, se decidió adquirir el kit de prueba, denominado PowerChekTM 2019-nCoV Real-time PCR Kit proveniente de una empresa debidamente certificada, fue oficialmente ofrecido por el BCIE a los países del Sica quienes aceptaron la donación e inclusive en algunos casos solicitaron apoyo de nuestra institución para adquirir insumos adicionales que se utilizan en estos procesos”, indica el comunicado.



El BCIE reiteró su compromiso de continuar apoyando a la región ante los efectos negativos de esta pandemia, y de recibir la solicitud de sus países miembros, está en la mejor disposición de hacer las gestiones necesarias para facilitar la adquisición de otros insumos que los sistemas de salud de la región estén necesitando para afrontar esta emergencia.