Gobernador de Rio de Janeiro, enfermo de coronavirus

RÍO DE JANEIRO, BRASIL. - El gobernador de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunció este martes que dio positivo al test del nuevo coronavirus y pidió a los habitantes de su estado que se "queden en casa".



"Desde el viernes pasado no vengo sintiéndome bien, pedí realizarme el test de covid-19 y el resultado dio positivo", informó Witzel en un video publicado en Twitter, en el que pide a la población que respete las medidas de cuarentena prorrogadas por su gobierno hasta el 30 de abril.

FOTOS: Países que comienzan a reactivar sus actividades pese al coronavirus



"Tuve fiebre, dolor de garganta, pérdida del olfato", detalló el gobernador de 52 años, que asegura ahora sentirse "bien", y que continuará trabajando desde su residencia oficial siguiendo "recomendaciones médicas".



"Les pido una vez más que se queden en casa porque la enfermedad no hace distinción y el contagio es rápido", concluyó Witzel, que desde el 21 de marzo impuso una cuarentena parcial en el estado de Rio de Janeiro, al igual que Sao Paulo, pese a las críticas del presidente Jair Bolsonaro, que defiende una flexibilización de las medidas para mitigar el impacto en la economía.



Witzel ordenó entre otras reglas el cierre de escuelas, de los comercios no esenciales, una reducción de la flota del transporte público y la prohibición de frecuentar lugares públicos como playas y puntos turísticos.



El lunes, esas medidas fueron prorrogadas hasta el 30 de abril.



Con 3,410 casos confirmados y 224 muertes por covid-19, Rio de Janeiro es el segundo estado más afectado por la epidemia en el país, después de Sao Paulo, que concentra 695 muertes y 9,371 casos.



En Brasil, un país de más de 210 millones de habitantes, se registraron hasta este martes 1,532 muertes por la enfermedad y 25,262 casos confirmados, aunque especialistas señalan que esta última cifra está subestimada debido a la falta de tests y a que muchos de quienes contraen el virus no presentan síntomas.

ADEMÁS: Ante la recesión mundial, una moratoria sobre la deuda de los países pobres