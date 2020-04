Exvocalista de La Oreja de Van Gogh preocupa con mensaje de "despedida"

BARCELONA, ESPAÑA.-La cantante Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, recientemente publicó un mensaje en su cuenta de Instagram con el que podría dejar en evidencia que se retira de los escenarios.

"Hasta pronto", escribió la talentosa rubia junto a una imagen en la que parece marcharse de un lugar.

El texto no es claro sobre un retiro de los reflectores, sin embargo, en las redes sociales se ha creado todo una nube de especulaciones, incluso medios españoles aseguran que la artista ha decidido darse un respiro en su carrera. Y es que en los últimos meses ha librado varias batallas en redes sociales.

Recientemente, Montero tuvo una confrontación con uno de sus seguidores. Amaia publicó una fotografía en la que aparece besando a su perro Pop, que ya murió, fue entonces cuando la supuesta fan le pidió fotos recientes.

El comentario de la fanática pareció ser un detonante para Amaia, quien respondió que quien no desee ver publicaciónes con fotos viejas, deje de seguirla.



“Esta foto es inédita y significa mucho para mí... Me como a besos y abrazo a mi amor Pop que murió el agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me dé la gana, sean antiguas o actuales y si no te gustan... ya sabes... Y esto va también para algunas personas que me dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un porqué”, respondió la famosa.

El mensaje de Montero provocó la disculpa de la fanática, pero según muchos influencers su respuesta fue muy dura.

Todo lo anterior habría sido demasiado para la artista, quien estaría pensando en un retiro temporal.