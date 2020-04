Invest-H adquiere hospitales, equipo médico y de bioseguridad por casi 1,700 millones de lempiras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tres hospitales móviles de 91 camas y cuatro de 51 camas cada uno compró Invest-H a un costo total de 47.4 millones de dólares, equivalente a unos 1,174 millones de lempiras, para atender la emergencia del coronavirus (Covid-19).



Dos hospitales de 91 camas costaron 15.9 millones de dólares (casi 393 millones de lempiras). El costo unitario de cada uno de ellos fue de 7.9 millones de dólares (unos 196.4 millones de lempiras), según un informe facilitado por la unidad encargada de proyectos estratégicos de Honduas.

El tercer hospital de 91 camas tuvo un costo muy similar a los dos anteriores en dólares (7,950,000), pero en su reporte oficial el costo convertido a moneda nacional presenta una diferencia de unos 500,000 lempiras, es decir casi 196.9 millones de lempiras.

Al respecto sobre esta diferencia, personal de Invest-H explicó a EL HERALDO que el pago se carga en dólares americanos y automáticamente el Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi) hace la conversión a la tasa de cambio del día.

Las dos primeras unidades se adquirieron a un cambio de 24.70 lempiras por dólar, y el tercer hospital a 24.76, detallaron.



Asimismo, Invest-H adquirió cuatro hospitales móviles de 51 camas por un valor total de 23 millones de dólares (casi 570 mil lempiras). Cada uno de estos hospitales costó 5.7 millones de dólares, o sea 142.4 millones de lempiras.

Aparte de esto, se compraron siete plantas de tratamiento de residuos médicos con un valor unitario de 2.16 millones de lempiras, lo que hace un total de 15.17 millones de lempiras, equivalente a unos 612,000 dólares.

El total de estas compras ascendió a casi 47.5 millones de dólares, o sea 1,174 millones de lempiras.

Los hospitales fueron comprados a la empresa ELMED Medical Systems, Inc, una empresa con sede en Ankara, Turquía, con 25 años de experiencia en producción de equipos y materiales médicos.

El siguiente gráfico ilustra la distribución de los fondos asignados a Invest-H. Pulsa en cada cuadrado para ver el producto adquirido y el monto desembolsado:

Ventiladores

Invest-H también adquirió 740 ventiladores mecánicos a un costo de 18.2 millones de dólares, igual a 450.5 millones de lempiras.

Al proveedor DIMEX, una empresa hondureña dedicada a la venta de producto y equipo médico, se le compraron 150 unidades a un valor unitario de unos 624,000 lempiras, lo que deriva en un monto total de 93.6 millones de lempiras, equivalente a casi 3.8 millones dólares.



Con SIMEDIC, compañía hondureña especializada en manejo, distribución, control, mantenimiento y soporte de dispositivos médicos, se negociaron otros 150 aparatos a un precio unitario de 617,000 lempiras, que equivale a un monto global de 92.6 millones de lempiras (3.7 millones de dólares).

A esta misma empresa proveedora se le hizo otra compra de 150 ventiladores mecánicos a un precio de casi 584,000 por unidad, para un total de 87.5 millones de lempiras, que es equivalente en dólares a 3.5 millones.



Al proveedor DIMEX MEDICA se le adquirieron 90 ventiladores por un costo total de 53.4 millones de lempiras (2.1 millones de dólares). Cada uno de estos ventiladores costo unos 741,000 lempiras.



Y por último al proveedor Grupo Tecnisa, S de R.L le compraron 200 ventiladores a un precio unitario de aproximadamente 822,000 lempiras para un total de 123.3 millones de lempiras, o sea casi cinco millones de dólares. Los precios de los ventiladores varían de acuerdo a su modelo.



En cuanto a suministros biomédicos varios al proveedor Bioneer de Corea del Sur se le compraron 250,000 pruebas para detectar el Covid-19 por un valor de casi 1.9 milones de dólares, equivalente a unos 46.5 millones de lempiras.

Cada prueba tiene un costo de 185.98 lempiras. El flete de estos insumos costará 57,582 dólares, unos 1.4 millones de lempiras.

Por otro lado, al grupo ACCESS GRUPO GYT se le compraron 474,000 mascarillas, a un costo unitario de 107.25 lempiras, para un total de aproximadamente 820,000 dólares, es decir, 20.3 millones de lempiras.

En total de compras, Invest- H reporta un valor de 68.5 millones de dólares, que en lempiras equivale a una cifra cercana a los 1,700 millones de lempiras.

Transparencia

Los hospitales no son lonas inflables, sino que se trata de instalaciones prefabricadas con todo el equipamiento médico para atender a los enfermos de Covid-19, en las tres fases de seguimiento que los médicos le hacen a cada caso, explicó Marco Bográn, director ejecutivo de Invest-H.



“Estos no son hospitales de carpa, esos de carpas son centros de aislamiento, nuestros hospitales son construcciones integrales, hospitales tipo H1 les llaman en el sistema de salud, son hospitales de primer nivel, son los más completos porque incluyen las tres áreas de intervención que requiere un paciente confirmado de Covid-19”, expuso.



Explicó el proceso a manejar: “En estos hospitales durante la crisis no van a recibir a ningún paciente que no sea confirmado de coronavirus, van a ser hospitales de referencia. Llegan al Tórax, ahí le practican la prueba, sale positivo y lo refieren al hospital de Covid-19 que va a ser uno de los nuestros”.



Estos hospitales tienen las tres áreas de intervención, que comienza con el aislamiento en un área del hospital, amplió Bográn. Los que tienen síntomas leves ya no se mandarán a casa como sucede actualmente. Hay población pobre que no tiene donde aislar a un familiar contagiado y si lo mandamos a la casa lo que va hacer es contagiar al resto de la familia.



Si el paciente se complica y pasa a estado crítico, que es el segundo estado, entonces él entra a terapia con oxígeno, pero no entubado. Se le pone la mascarilla para que los pulmones puedan responder mejor, y si el caso se vuelve grave, "entonces pasará a la Unidad de Cuidados Intensivos donde usará el ventilador mecánico, porque ya no pueden respirar por si mismos”, dijo.

Según Bográn, la infraestructura del hospital no es lo caro, sino el equipamiento.



Además, cada hospital viene con una planta de tratamiento de desechos biomédicos. "Son hospitales equipados y una vez terminada la pandemia, que esperamos sea muy pronto le va a quedar a la red del sistema de salud para otro tipo de enfermedades", aseguró.



El director ejecutivo de Invest-H afirmó sobre la compra de los hospitales, de los ventiladores, las pruebas para detectar el Covid-19 y las mascarillas, que desde el inicio de la pandemia un equipo multidisciplinario de médicos, biomédicos, ingenieros, administradores, contadores y financistas realizaron un estudio del mercado internacional para ver cuáles eran las mejores alternativas.



Explicó que “en tiempos de emergencia uno no necesariamente se va por el precio más bajo, porque el producto puede ser el de peor calidad o que menos sirve. Nosotros estamos comprando el producto que realmente nos va a venir a solucionar el problema”.



Según él, el mercado internacional está altamente especulativo, hay muchas empresas en el mercado internacional y aún en el local que "andan viendo cómo se hacen millonarios robando a través de la venta de un mal producto”.

Sobre el cuestionado precio de las mascarillas, manifestó que la Secretaria de Salud hizo un estimado y promedió los precios que han encontrado en el mercado internacional y local, así que planteó como referencia 190 lempiras, “pero eso no tiene que decir que uno está comprando a ese precio”.



Explicó que en estos momentos de crisis se da de todo, hay empresas que dicen tener materiales en inventario “y a la hora de la hora no tienen nada”. En esto de las compras también "hay que ver en cuanto tiempo las entregan, porque de nada sirve que compre un millón de mascarillas y me las van a entregar en diciembre”.



Para mayor transparencia en las adquisiciones, “el equipo multidisciplinario hace una evaluación minuciosa y rigurosa de cada compra que estamos haciendo, y por otro lado generamos una carpeta digital de cada compra que la entregamos para que pueda ser evaluada por el Tribunal Superior de Cuentas y la ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa)”.

Verificación

Por otra parte, Carlos Hernández, representante de ASJ y de la filial de Transparencia Internacional (TI), expresó que “Invest-H es de todas las instituciones del Estado con más capacidad técnica”.



Hernández sostuvo que la unidad ya mandó a la ASJ la información sobre los respiradores y los hospitales. “Nosotros vamos hacer nuestros informes y van a ser públicos. Estamos haciendo comparaciones. Vamos hacer una trazabilidad”, agregó.



Aseguró que ASJ tiene algunos contactos en otros países que ayudan a realizar comparaciones de precios. “Ya nos dio la información, los requerimientos técnicos de los hospitales y eso para nosotros es mucho más fácil porque con eso podemos analizar con proveedores en diferentes partes del mundo”.



Todo este equipo se pidió el 26 de marzo y como condición los proveedores exigieron un anticipo muy alto, arriba del 50%, para poder realizar las entregas en los plazos señalados. En una situación de emergencia, como la actual, algo que preocupa es la fecha de entrega, los hospitales vendrán a finales de mayo, otros en junio y otra parte en septiembre, precisó.

“O sea que si no se logra controlar esto y se dispara, aunque tengamos el dinero y esté pagado, no vamos a tener los insumos, pero este es un problema que están teniendo la mayoría de países de América Latina”, advirtió.



No solo es el caso de Honduras, sino que todos los países más pobres están compitiendo con las cadenas de los grandes hospitales de Estados Unidos y otros países desarrollados que acaparan todo.



“A nosotros no nos invitaron a participar, nosotros nos metimos, yo mandé notas y dije queremos hacer esto. Yo creo que esto es un tema de responsabilidad de todos, así como lo están haciendo los medios. Yo no necesito que manden una invitación, uno tiene que irrumpir porque tenemos que proteger los recursos que tenemos, y estamos viendo que van a ser pocos, aunque se hable de miles de millones de lempiras siempre va a ser poco en medio de esta emergencia”, añadió.