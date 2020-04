Rubilio Castillo: "Esa tipa de la imagen no es mi esposa"

En esta composición aparecen Rubilio Castillo y una mujer con el rostro golpeado. El motagüense aseguró que no es su esposa.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Aunque fue detenido, acusado de violencia doméstica, Rubilio Castillo siempre está pendiente de sus fans y de lo que se dice de él en las redes sociales. Tras conocer que circulaba la foto de una mujer con la cara golpeada, el motagüense no tardó en desmentir que fuera su esposa.

A través de Twitter, el futbolista publicó la imagen con el rostro expuesto de una mujer que tiene varios golpes y escribió: "Ya para terminar.. esa tipa de la imagen, no es mi esposa".

Rubilio hace la aclaración luego que en redes sociales se dijera que la dama que aparecia en la imagen era Angie García, su pareja sentimental.

LEA: La disculpa pública de Rubilio Castillo tras ser detenido por violencia doméstica

Lo cierto es que la publicación ha generado cientos de comentarios, algunos en su contra. "No, no es. A esa tipa la golpeó otro maltratador. Más solidaridad con la víctima y menos con "la estrella" nos vendría bien como sociedad".

Por otra parte, hay quienes muestran su apoyo incondicional al atacante catracho, indicándole que estarán con él en "las buenas y en las malas". Entre los mensajes de apoyo están los escritos por varias mujeres.

VEA: "Yo amo a mi esposa y la respeto en todo momento", dice Rubigol

Disculpa

Tras la noticia sobre su detención, que trascendió este martes, Castillo pidió una disculpa y además dijo amar a su esposa.

"En estos momentos nuestra familia está pasando un momento delicado, y esperamos se resuelva todo, pido prudencia y que no se me juzgue como tal todo tiene sus explicación, pido disculpas por este mal sabor de boca, no somos una familia de estos casos", fue el mensaje que escribió el delantero hondureño.