La disculpa pública de Rubilio Castillo tras ser detenido por violencia doméstica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El goleador motagüense Rubilio Castillo usó sus redes sociales para expresar una disculpa pública tras el "mal sabor de boca" que atraviesa tras ser capturado por una denuncia de violencia doméstica contra su esposa Angie García.

"En estos momentos nuestra familia está pasando un momento delicado, y esperamos se resuelva todo, pido prudencia y que no se me juzgue como tal todo tiene sus explicación, pido disculpas por este mal sabor de boca, no somos una familia de estos casos", fue el mensaje que escribió el delantero hondureño.

VEA: "Yo amo a mi esposa y la respeto en todo momento", dice Rubigol

La noticia sobre su detención trascendió este martes, sin embargo, se confirmó que fue requerido la noche del lunes a eso de las 11:00 de la noche.

Además, en redes sociales circuló una imagen con el rostro de una mujer golpeada. Al principio se especuló que se trataba de su pareja sentimental, pero él se encargó de desmentirlo.

"Ya para terminar esa tipa de la imagen, no es mi esposa", fue su contundente mensaje.