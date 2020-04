Repunte de casos positivos de Covid-19 en Honduras será a finales de mayo, dice la OPS

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El pico más alto o repunte de contagios de Covid-19 en Honduras será para finales de mayo, visualiza la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según la organización, segmentar la circulación de personas a solo un digito, según el último número de su tarjeta de identidad con una ampliación de horas al día, ayudaría a que los contagios disminuyan.

Además, esperan que el aplanamiento en la curva de casos positivos se comience a visualizar en junio y que por lo pronto la cuarentena debería continuar en el país.

Además, que la cantidad de casos por Covid-19 en Honduras es mucho más grande que la reportada, pero la baja aplicación de pruebas ha propiciado que las cifras no se hayan disparado.

Actualmente hay en el país 407 casos confirmados por Covid-19 y 26 personas han perdido la vida desde 11 de marzo , cuando se reportaron los primeros dos hondureños positivos, de los cuales uno fue en Tegucigalpa y el otro en San Pedro Sula.

Anoche, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) anunciaron 10 nuevos casos positivos, ocho en el departamento de Cortés, uno en Lempira y otro en Francisco Morazán.

La persona fallecida era una mujer de 48 años y residía en San Pedro Sula. Se informó también del fallecimiento de un ciudadano en San Pedro Sula sospechoso de Covid-19, cuya prueba está aún pendiente de ser confirmada.

El Valle de Sula, con el 70 por ciento de los casos de Covid-19, es la zona más afectada del país y en la que más hondureños han perdido la vida con una tasa de mortalidad aproximada del siete por ciento. Actualmente, hay casos positivos en 14 de 18 municipios que lo conforman, por lo que se considera el epicentro de la enfermedad.

La población más contagiada continúa siendo la que está en el rango entre 21 y 49 años y la mortalidad más alta para las personas entre los 31 y 49 años de edad.

Recomendaciones

Piedad Huerta, representante de la OPS en Honduras, explicó a EL HERALDO que la cantidad de contagios en Honduras no ha parado en ningún momento y un claro ejemplo es el Valle de Sula: “La razón por la que no vemos más casos es porque no se han realizado bastantes pruebas para detectar los casos”.

En ese sentido, Huerta confió que la recolección de pruebas aumente en la medida que comiencen a llegar más insumos.

La funcionaria visualizó que es inminente que la cantidad de casos positivos va a aumentar en las próximas semanas, “primero por la gran cantidad de casos positivos que hay en el Valle de Sula y además por la gran cantidad de pacientes asintomáticos, que serían dos o tres por cada caso positivo, gente que ni siquiera reportan que tuvieron contacto con una personas con Covid-19”.

La representante de la OPS detalló que la cuarentena es la medida mas eficaz para evitar los contagios, “pero depende del gobierno el medio como lo utiliza, no podemos decir cuánto tiempo debe durar más el toque de queda, no hay un tiempo exacto pero la medida de aislamiento es la correcta, pero sobre todo es un tema de responsabilidad de cada persona de evitar el contagio”.

Huerta enfatizó que el pico más alto o repunte más alto de casos de Covid-19 en Honduras “lo estaríamos viendo a finales de mayo o inicios de junio por el comportamiento que se está viendo en el país y cómo ha sido el comportamiento en otros países del mundo, entonces se toman como referencia para visualizar un posible panorama”, aunque no se atrevió a decir con cuántos contagios se estaría llegando al mes de junio. Sobre el aplanamiento de la curva explicó que “no hay una explosión de casos por ahora en el país y eso ha permitido que las personas que han necesitado hospitalización hayan sido todas atendidas, pero si tuviéramos una explosión ahora no tendríamos camas suficientes para atender, es una situación que el que va necesitando por ahora tiene garantizada la atención médica incluso si su condición de salud es grave o delicada”.

Huerta considera que la medida tomada en Cortés, Colón y El Progreso, Yoro, que la circulación de las personas es solo por una terminación de dígito de la tarjeta de identidad al día, debería ser implementada en todo el país debido a su eficacia para frenar la cantidad de contagios.

“Un solo dígito es mucho mejor, definitivamente reduciría la circulación de las personas al mismo tiempo y lo otro sería extender un poco el horario para que las personas no sientan que deben salir todas entre 9:00 y 12:00”, aconsejó.