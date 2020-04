Confinamiento en Estados Unidos por coronavirus deja secuelas en Latinoamérica

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La pandemia mundial del coronavirus, que se originó en Wuhan, China, tiene de rodillas al mundo, en especial a las potencias mundiales, entre ellas Estados Unidos.



Los más de 21,000 muertos por Covid-19 en esa nación ha provocado que EE UU entrara en emergencia nacional, lo que ha obligado a Donald Trump a decidir si salvar la economía o vidas humanas.

Entre las principales acciones tomadas desde Washington está la suspensión de “todos los viajes desde Europa” hacia su país por 30 días ante la pandemia, como parte de las medidas para intentar contener la expansión del coronavirus.

Golpe

Estados Unidos no ha entrado en un confinamiento total, pero varias ciudades importantes han tomado la determinación de mantener a sus habitantes en casa.



Esto ha provocado un golpe a la economía de EE UU, pero también en América Latina, en países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, entre otras, cuya economía depende del envío de remesas.



En una entrevista a La Voz de América, el economista y profesor universitario estadounidense Tulio Rodríguez dijo que “estos países tienen que prepararse para que en las próximas semanas sus familiares que están aquí (en Estados Unidos) no estarán en la misma posición de enviar remesas”.



“Básicamente, sus puestos de trabajo estarán eliminados y en algunos casos estarán suspendidos”, adelantó el entrevistado.



Asimismo, “discreción en el consumo y pensar que los dólares que recibían todos los meses los van a recibir en una cantidad limitada y eventualmente pudieran no recibirlos”, dijo Rodríguez.

Desempleo

El confinamiento de las personas en Estados Unidos también obligará al despido masivo de personas del mundo, entre ellas las de Latinoamérica.



Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el efecto de la pandemia global sobre el empleo va a ser “devastador” y superará con creces lo sucedido durante la crisis financiera mundial de 2008-2009.



De acuerdo con la OIT, Latinoamérica y el Caribe pierden 14 millones de puestos de trabajo, mientras que Centroamérica verá destruidos tres millones de empleos y los expertos aseguran que “esta contracción del empleo sin precedentes ya ha empezado a sentirse en muchos países”.



Mientras a nivel global las horas de trabajo perdidas en el segundo trimestre del año van a ser del 6.7%, según las estimaciones, en Latinoamérica y el Caribe serán del 5.7% mientras que en Centroamérica se sitúan en 4.5%.

Devaluación

Como el dólar es el principal refugio de la economía mundial, las monedas latinoamericanas han perdido valor en la medida que empeoran las perspectivas económicas.



Esto, según los expertos, es porque las caídas se aceleran ante la fuga de capitales a destinos más seguros por la incertidumbre financiera que genera la enfermedad.



“Latinoamérica es una zona muy expuesta al comercio internacional y como China es el principal socio comercial de la región, el coronavirus le está afectando directamente”, dijo el analista senior Diego Mora, citado por la BBC.



Para el caso, el peso mexicano llegó este viernes a su nivel más bajo en 15 meses (20.54 por dólar), convirtiéndose en una de las monedas con mayor caída entre las economías emergentes, motivada por los temores de que el virus impacte con fuerza el crecimiento de Estados Unidos, su principal socio comercial.

