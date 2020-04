Henry Andino: Tienen que reconvertir a médicos especialistas para enfrentar Covid-19

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El blanco al que está atacando la pandemia del Covid-19 en Honduras es a su fuerza productiva y eso pasará una alta factura, según el análisis del especialista en salud pública, Henry Andino.

Este salubrista, que además es el director del equipo técnico consultivo en salud de la Coalición de Médicos en Acción de Honduras (Comah), recomendó preparar a todos los médicos del país, independientemente de la especialidad que tengan, para enfrentar la pandemia de coronavirus.

El también experto en medicina tropical conversó con EL HERALDO sobre el avance de la enfermedad viral en Honduras. A continuación sus impresiones:

¿Cómo ve el avance de la pandemia en Honduras?

Vamos a tener una tendencia de crecimiento importante y esa misma tendencia va a ocurrir en el resto de países de la región centroamericana, la diferencia está marcada en cómo respondemos. Probablemente nosotros tengamos un índice de infección alto y nuestra respuesta no sea adecuada, otros van a tener índices altos pero con respuestas más contundentes como Costa Rica. El número de casos va a incrementarse y va a haber una necesidad de asistencia crítica muy alta.

¿La enfermedad está presentando un comportamiento esperado?

Estamos viendo que el efecto epidemiológico en nuestro país se está comportando de manera diferente a cómo se comportó en otros lugares, pero es muy similar a cómo se está comportando en Estados Unidos y muy similar a cómo la región va a terminar comportándose.

¿Quiénes están siendo los más afectados?

Nos preocupa que la fuerza productiva del país es el blanco que más está sufriendo infección y los que están muriendo están fuera del rango de la tercera edad y algunos no tienen alguna condición adicional que agrave un cuadro por coronavirus. Tenemos que tener una apertura más amplia a la forma cómo miramos la pandemia y una respuesta más contundente para saber cómo responder a esos cambios que no esperábamos.

¿En cuanto al déficit de recurso humano para hacerle frente a la pandemia qué se debe hacer?

Se debe reconvertir especialistas que no son protagonistas a especialistas que sí son protagonistas en esta pandemia. Por ejemplo, ¿qué hace un ortopeda o un oftalmólogo hoy para enfrentar el Covid-19 o que participación tienen? Se debe capacitar al gremio médico para tener una respuesta más contundente, estamos obligados a hacerlo, no tenemos el suficiente personal médico para enfrentar la pandemia.

El especialista que no representa nada que ver con Covid-19 no tiene una acción directa.

¿Cómo lograr reconvertir esos médicos que debido a su especialidad no están involucrados a que sean protagonistas?

Son médicos, es una mano de obra muy preciada y la estamos desestimando porque no están relacionados con la especialidad respiratoria, precisamente de esa especialidad tenemos crisis. Están tratando de contratar lo escaso en lugar de reconvertir lo que ya se tiene y se puede lograr con la capacitación de colegas para que tomen parte de la respuesta en esto y ayuden a sacar adelante la pandemia, en otros países se está haciendo.

¿Qué implica que el país tenga una tasa de letalidad elevada (6.1%)?

El país no puede tener una letalidad tan alta, sobre todo porque estamos hablando de un virus con capacidad de infección altísima pero de baja mortalidad. Tenemos que ser más contundentes en lo que estamos haciendo. La gente no obedece porque es parte de la cultura y por eso estamos pagando la factura de una alta mortalidad y una alta infección, y la repercusión que tiene en la fuerza productiva, estamos viendo morir gente joven que todavía es económicamente activa.

¿Al momento de colapsar los hospitales cuáles serían las opciones?

Nuestros hospitales permanentemente están en crisis, el 70% del presupuesto de la República en salud lo tienen los hospitales, el resto es para la atención primaria, que es un modelo invertido negativamente porque si no queremos que los servicios de salud colapsen tendríamos que fortalecer una respuesta inmediata a lo que hemos llamado atención primaria. Se debe redefinir la asistencia de otros centros que pudieran estar dando respuesta.

¿El Hospital Escuela es adecuado para atender afectados por Covid-19?

Es una pandemia que tiene una cantidad de virulencia muy alta, se está comportando de manera muy diferente a los modelos matemáticos y epidemiológicos predecibles que hemos pensado. Aumentarle la presión al Hospital Escuela (HE), generarle un nuevo frente, no conduciría a una solución, este centro asistencial está en un proceso de remodernización y en una dinámica de trasformación que probablemente no le permita atender con toda la suficiencia de recursos que se puede esperar para pacientes con Covid-19.

¿Qué tipo de infraestructura es la adecuada para centros que atienden pacientes con Covid-19?

Hospitales como el Tórax y el San Felipe tienen una infraestructura que hoy día es la que necesitamos, incluso, todavía conservan áreas de jardín. Estamos acostumbrados a ver hospitales muy verticales como el del Seguro Social o el Hospital Escuela con muchos pisos hacia arriba, cuando en realidad la infraestructura clínica-sanitaria está pidiendo que los hospitales sean horizontales.