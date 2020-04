Coronavirus: Consejos de expertos para evitar tocarse la cara

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una de las medidas de prevención contra el coronavirus es no tocarse la cara ya que es una de las formas de contagio.



Sin embargo, esta acción es de las más difíciles de llevar a cabo porque casi siempre es un gesto que se realiza por inercia, sin embargo, es algo que debemos cambiar.



"Típicamente, hacemos algo como tocar la mano de alguien y entonces no lavarnos las manos de forma adecuada, seguido por tocarnos la cara, y entonces ya hemos contraído una infección y síntomas que aparecerán en entre dos y 14 días", advirtió Jim Pomerantz, profesor de ciencias psicológicas de la Universidad de Rice, en Houston.

Estos son sus consejos para evitar tocarse la cara:

1. Use perfumes o pulseras que te recuerden que no debes tocarte la cara.



2. Mantenga sus manos ocupadas, póngalas en los bolsillos, tenga un un cubo o un mazo de cartas para distraer la atención.



3. Mantenga los codos fuera de la mesa, use sillas sin brazos y siéntese sobre sus manos.



4. Busque un lugar tranquilo y practique técnicas de relajación.



5. "Muchos hemos tomado un curso de introducción a la psicología, donde aprendimos sobre el condicionamiento y las leyes de la conducta, y cómo podemos establecer y cambiar la conducta", apuntó Pomerantz.

