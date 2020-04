Tome nota: ¿Qué compras y pagos priorizar ante la crisis del Covid-19?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos 50,000 hondureños fueron suspendidos de sus empleos, otros fueron despedidos y más 1.6 millones de trabajadores por cuenta propia o sector informal han visto reducidos drásticamente sus ingresos por la crisis derivada de la pandemia del Covid-19.

La suspensión de empleados puede alcanzar hasta los 450,000 empleados, estima la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).

La crisis llegó de forma inesperada por lo que es momento de cambiar la mentalidad respecto a cómo y en qué gastar el dinero que se tiene o el salario, recomiendan los analistas económicos.

1. El ingreso y presupuesto

En este tiempo de crisis mundial es importante evaluar la situación propia y tener en cuenta el presupuesto del hogar a manera de plantear lo mínimo necesario.

Por el lado positivo no habrá gastos asociados a transporte, estética o entretenimiento, pero el resto de los gastos se mantienen, por tanto es necesario limitar el consumo de los servicios y gastar menos.

2/Las compras

Después de saber con cuánto dinero se cuenta o cuáles son los ingresos que se obtendrá la quincena o el mes, es necesario priorizar las compras para mantenerse durante el mayor tiempo sin salir de casa.

Los expertos en finanzas personales recomiendan que lo primero es comprar los alimentos más necesarios en mayor cantidad que de costumbre, las fórmulas o productos para bebés, si los hay.

Otra prioridad son los medicamentos por lo menos para un mes para las personas que padezcan alguna enfermedad. La consejera financiera Ali Kafie recomienda no hacer compras de pánico porque puede afectar mucho el bolsillo. Dice que hacer gastos de forma desmesurada solo lleva a una disminución de los ahorros.

3/Los pagos

El pago de las deudas dependerá de los ingresos que se tengan o si ha sido suspendido o despedido del empleo. La recomendación para quienes siguen recibiendo sus ingresos en la misma cantidad como hasta antes de la crisis es pagar las deudas de forma habitual para no acumular intereses o multas.

En el caso de las personas que fueron suspendidas o están teniendo menos ingresos lo mejor es priorizar qué pagar de inmediato y que dejar para después.

4/Préstamos con bancos se pueden pagar después

El acuerdo es que los bancos darán un periodo de gracia desde el 15 al 30 de junio a los clientes cuyos flujos de ingresos han sido afectados por la emergencia.

Eso permite que los pagos que se vencen dentro de estos meses puedan ser pagados en los meses próximos y no afectarán la calificación en la central de riesgos. No obstante, se tiene que pagar los servicios básicos o el alquiler, por ejemplo, aunque se aconseja negociar con el dueño exponiendo la situación en que se está.

En cuanto a las tarjetas de crédito lo mejor es pagarlas porque los intereses son altos y después la persona puede financiarse con ella, aunque lo mejor sería no endeudarse.

Para no acumular tantas deudas es bueno ir pagando los servicios públicos, pero de no poder el gobierno anunció que no cortarán los servicios mientras dura el toque de queda.

5/Pedir el alivio por suspensión

Los empleados que sean suspendidos y son afiliados al RAP pueden acceder a la aportación de 6,000 lempiras por un mes si la empresa accede al programa de alivio acordado con el gobierno.

El secretario de Trabajo, Carlos Madero, comentó que la situación laboral y económica es crítica, por lo que “la gente tiene que ser más austera, los ingresos que tiene que los trate de invertirlos correctamente”.

Advirtió que muchas empresas han hecho el esfuerzo de pagar salarios, pero llegará un momento en el que no será posible.