Boris Johnson sigue recuperándose del coronavirus   

LONDRES, INGLATERRA.-El primer ministro británico, Boris Johnson, enfermo de coronavirus y hospitalizado desde hace casi una semana, ha realizado "grandes avances" en su recuperación, anunció el sábado uno de sus portavoces.



El dirigente conservador, de 55 años, abandonó el jueves por la noche la unidad de cuidados intensivos y fue transferido a otro servicio del hospital de St Thomas, en Londres.



"El primer ministro continúa realizando grandes avances", afirmó el sábado un portavoz de Johnson.



La víspera, los servicios del 'premier' británico anunciaron que este había empezado a "caminar un poco". "Su ánimo sigue siendo muy bueno", señaló el viernes un portavoz del mandatario, que precisó que Johnson se encontraba en la "fase inicial" de la recuperación, y que no retomaría las riendas del ejecutivo hasta que la "opinión de su equipo médico" sea favorable.

El líder conservador es el único jefe de gobierno de una gran potencia contagiado por Covid-19, virus que ha causado ya cerca de 10,000 muertos en el Reino Unido. El jefe de la diplomacia, Dominic Raab, quedó a cargo del gobierno durante su ausencia.



"Tiene que descansar [...], no creo que podamos decir que se libró" del coronavirus, indicó por su parte el padre del primer ministro, Stanley Johnson, a la BBC el viernes. "No creo que uno salga y vuelva directamente a Downing Street y retome las riendas sin un periodo de reajuste", añadió.



La próxima semana, el gobierno debe decidir formalmente si prolonga el confinamiento, que empezó el 23 de marzo, en principio por tres semanas.



Entretanto, el ejecutivo no ha dejado de insistir ante sus ciudadanos en la necesidad de cumplir a rajatabla las medidas de distanciamiento social para frenar la propagación de la pandemia, especialmente durante el fin de semana de Pascua.



El ministerio de Sanidad informó de 917 muertes en las últimas 24 horas, lo que eleva el saldo a 9.875 víctimas este sábado.

