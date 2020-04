Belinda revela sus gustos culposos y gestos que hace por inercia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Belinda compartió con sus seguidores de Instagram algunos de sus gustos culposos, gestos y tics que realiza en momentos de estrés o nervios.

Todo ocurrió a petición de los fans, luego de que ella les dijera que le hicieran preguntas para pasar un momento divertido. Entre las interrogantes sobresalió mucho la consulta sobre sus gustos.

Con tanto tiempo libre en esta cuarentena, la rubia respondió muy alegre y relajada, mientras su cara lucía bella y sin una gota de maquillaje.

La cantante dijo que entre sus gustos culposos se encuentra el consumo de azúcar. “El azúcar me encanta, es mi adicción, no puedo dejar de comer todo con azúcar. Si ustedes supieran la combinación de comida, no podrían creerlo”.

Luego reveló que entre sus tics está morder la parte interna de sus mejillas, torcer lo boca y guiñar un ojo, este último, dijo no saber en qué momento le pasaba.

En otra parte de su historia se le ve comiendo tacos, es ahí cuando la también actriz invita a sus seguidores a probar la comida mexicana.