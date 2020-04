Con nueva segmentación se moverán 175 mil capitalinos y expertos ven riesgos

Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las nuevas disposiciones de movilidad emitidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), aplicables a partir del próximo lunes, dejarán más de 175 mil capitalinos a diario en las calles.

Si bien es cierto la medida reducirá la circulación vigente en 87 mil personas, sigue siendo muy peligrosa para la propagación del mortal coronavirus, a criterio de los expertos.

Los epidemiólogos insisten que para combatir el Covid-19, que ya registra 22 muertes en el país, solo hay dos armas: el confinamiento social absoluto y las medidas de higiene.

Los nuevos horarios habilitan la circulación de lunes a viernes, es decir que toda la semana saldrán las personas ya que serán dos dígitos por día.

Las personas cuya terminación de la cédula de identidad es 1 y 2 podrán salir a abastecerse el lunes; 3 y 4 el martes; 5 y 6 el miércoles; 7 y 8 el jueves y el 9 y 0 el viernes.

Los ciudadanos podrán salir en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. La atención para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad será de 7:00 AM a 10:00 AM.

Los días sábados y domingos queda prohibida la circulación de vehículos y la salida de personas a nivel nacional, salvo las excepciones ya establecidas con justificación.

+Más noticias de coronavirus aquí

Un solo dígito

El infectólogo Tito Alvarado manifestó que la prolongación del toque de queda absoluto fue una buena decisión, la reducción de dígitos por día también, pero que las medidas pueden ser más drásticas.

“Lo mejor sería que las salidas sean de un dígito por día. Le hemos recomendado al presidente Hernández que sea solo una terminación, así las personas tendrán la posibilidad de salir solo una vez cada diez días”, dijo.

Los datos del Registro Nacional de las Personas (RNP) revelan que si circula un dígito por día, en promedio serían 87 mil personas a diario en las calles, y para el caso, la terminación uno deberá esperar nueve días para volver a salir.

El reto está en los mercados de Comayagüela, en donde la aglomeración es fuerte y aún no encuentran la fórmula para parar esa bomba de tiempo. “Lo que se tiene que hacer con los mercados populares es cerrarlos, porque en estos abastos no hay control, entonces tienen que habilitar los mercados móviles, utilizando camiones de las Fuerzas Armadas, pero que sea de manera masiva, abarcando todos los sectores de la capital”, dijo.

Al igual recordó que el sistema de salud no está preparado para atender una oleada de casos de coronavirus.

De interés: Escasez de pruebas para detectar Covid-19 oculta la realidad de Honduras

“No hay capacidad de atención, en lo absoluto, en la capital, en San Pedro Sula y en todo el país. Por no eso no hay que llegar a las cosas graves, a las avalanchas de personas enfermas porque no hay capacidad”, advirtió.

De su lado, el jefe de la Región Metropolitana de Salud, Harry Bock, comentó que la medida es mejor, pues es más aceptable que salga una menor cantidad de personas todos los días a que se aglomeren un solo día.

Recalcó que está de acuerdo con la medida, pero si fuera más drástica, sería mejor.

“Como Salud, lo mejor sería un número de identidad por día, evitamos mayor circulación de gente, menos contacto y mayor control de gente”, aseveró. Al igual recomendó el cierre de los mercados.

Lea también: Salud proyecta más de 1,000 casos de Covid-19 en una semana en Honduras