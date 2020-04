Más de 1,5 millón de casos del nuevo coronavirus en el mundo

PARÍS, FRANCIA.- Al menos 1,502.478 de personas infectadas por el nuevo coronavirus fueron registradas oficialmente en 192 países y territorios y 87,320 de ellas fallecieron, según un recuento establecido este jueves en base a fuentes oficiales.



Estados Unidos (432,132 casos y 14,817 muertos) es el país con más enfermos y donde la pandemia avanza más rápidamente e Italia (139,422 casos y 17,669 muertos) el que lamenta la mayor cantidad de fallecimientos.



España registra por su parte 146,690 casos y 14,555 muertos, ubicándose en segundo lugar por números de casos, detrás de Estados Unidos, y en tercer lugar por números de muertos, luego de Italia y Estados Unidos.



Europa es el continente con mayor cantidad de casos (772,592) y muertos (61,118).



El número de casos diagnosticados refleja solamente una parte del número real de contagiados debido a que algunos países hacen hacen pruebas de diagnóstico solamente en los casos más graves.

+Más noticias del coronavirus aquí

500 millones de personas

En América Latina y el Caribe, se han registrado 1,814 muertes y unos 45,000 casos.



Brasil es el país de la región más golpeado, con 800 muertos y 15,927 casos declarados, según los últimos datos del ministerio de Salud. El miércoles las autoridades confirmaron un primer contagio en la etnia yanomami, un comunidad indígena amazónica que estuvo aislada del mundo hasta mediados del siglo XX y es especialmente vulnerable a enfermedades.



El gobierno de Ecuador, el segundo país más afectado de la región, dijo por su parte que castigará con cárcel las violaciones de la cuarentena.



En la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, considerada la ciudad latinoamericana más golpeada por la COVID-19, quedó varado un vuelo que repatriaba a 300 europeos rumbo a París debido a un problema técnico.



La oenegé Oxfam advirtió que 500 millones de personas en todo el mundo podrían caer en la pobreza por la pandemia si no se adoptan planes de ayuda.



"El pobre no tiene ingresos, no tiene nada ahorrado", dijo Maria de Fatima Santos, una jubilada en una favela de Rio de Janeiro, donde estas sobrepobladas comunidades viven bajo el miedo de una explosión de casos de coronavirus.