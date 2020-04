España supera los 15 mil muertos mientras aumenta crispación política

MADRID, ESPAÑA.- España registró este jueves un tímido descenso del número diario de muertos por el coronavirus, pero superó la barrera de 15,000 fallecimientos, mientras aumenta la crispación por la gestión gubernamental de la crisis.



En total, 15,238 personas fallecieron a causa de esta epidemia, 683 en las últimas 24 horas contra 757 el día anterior, un ligero descenso tras dos días consecutivos de incrementos, según datos del ministerio de Sanidad.



Sin embargo, estos balances son cada vez más discutidos, dado que podrían subestimar la mortalidad total al incluir únicamente a quienes dieron positivo de COVID-19 cuando estas pruebas no se practican a todos los casos sospechosos.



Las autoridades de la región de Madrid, la más afectada, reconocieron el miércoles que el número de fallecidos en residencias de ancianos podría quintuplicar la cifra oficial, ya que se han excluido a casi 3,500 decesos con síntomas de la enfermedad.



El gobierno del socialista Pedro Sánchez defiende que este cálculo es más inclusivo que el aplicado en otros países del entorno y corresponde a las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud.

La derecha ataca al gobierno

Las discrepancias cristalizaron durante un debate en el Congreso de los diputados para prorrogar hasta el 25 de abril el severo confinamiento iniciado a mediados de marzo.



Con apenas una séptima parte del aforo habitual para respetar las medidas de distanciamiento social, el debate comenzó con un minuto de silencio para las víctimas del coronavirus pero rápidamente derivó en trifulca política.



"Los españoles merecen que no les mienta, los españoles merecen que les diga la verdad", le espetó a Sánchez el líder del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado.



"España es el país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes (...) ¿No va a pedir perdón a nadie?", lanzó.



Aunque su formación apoyó la prórroga del confinamiento, el joven líder acusó al gobierno de haber subestimado la epidemia, mentir en los balances, poner en peligro a los profesionales de la salud al no darles suficiente material de protección y arruinar al país al paralizar durante diez días la actividad económica no esencial.



Esta última medida, aplicada desde el 30 de marzo hasta este 9 de abril, había sido solicitada previamente por su Partido Popular que, además, ostenta el poder regional en Madrid, donde el brote causó mayores estragos.



"Mientras en todos los países la pandemia ha servido para minimizar las rivalidades políticas, en España está sirviendo para enconar la confrontación política", lamentó Sánchez en una intervención en la que reclamó repetidamente "lealtad y unidad".

"No bajar la guardia"

Después de casi un mes de confinamiento, las autoridades destacan haber contenido la epidemia pero piden a la población mantener el respeto a las medidas de distanciamiento social para poder "aplanar la curva" y quitar presión a los hospitales.



Los casos oficialmente diagnosticados ascienden a 152,446, con un ligero descenso de nuevos contagios respecto al día anterior, y el total de recuperados se sitúa en 52,165 personas.



"La tasa de crecimiento y la velocidad con la que se está propagando la enfermedad está disminuyendo", dijo la doctora María José Sierra, del centro de emergencias sanitarias.



De crecer diariamente en niveles alrededor del 30%, los contagios y fallecidos aumentan ahora por debajo del 5%, pero el balance diario de contagios sigue superando a las personas dadas de alta.



"Nuestra prioridad ahora es no desandar el camino, no volver bajo ningún concepto al punto de partida, no bajar la guardia", indicó Pedro Sánchez.



Desde el 14 de marzo, los casi 47 millones de españoles no pueden salir de casa excepto para ir a trabajar o para realizar actividades básicas como comprar comida o medicamentos.



Aunque el gobierno permitirá a partir del lunes que se retomen las actividades no esenciales, no descarta prolongar el confinamiento más allá del 25 de abril y advierte que el levantamiento de restricciones será muy paulatino.