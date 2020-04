El Estado deberá comprar tierras ociosas para que puedan producir

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ante el anuncio hecho sobre poner a trabajar a las tierras ociosas en el país en esta emergencia decretada por el Covid-19, profesionales del derecho aseguraron ayer que el Estado debe de comprar esas propiedades, de lo contrario se cometería una confiscación que sería inconstitucional.

“La Constitución de la República establece que el Instituto Nacional Agrario -INA- tiene la capacidad de identificar tierras que están ociosas, pero no las pueden confiscar, sino lo que ellos hacen es comprar la tierra al propietario, llegan a un acuerdo y le pagan”, precisó a EL HERALDO el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos. Agregó que “el Instituto Nacional Agrario no tiene capacidad de expropiación si no es a través de pago porque de otra manera sería una confiscación de bienes que está expresamente prohibida en la Constitución de la República; solo puede haber confiscación cuando el bien tiene un origen ilícito a través de un trámite judicial”.

El Estado tiene que nombrar un perito de común acuerdo con las partes, tasar el valor del inmueble y pagarlo, de otra manera sería inconstitucional, puntualizó el también catedrático universitario.

Explicó que “ellos pueden decir (refiriéndose a funcionarios), hemos identificado esta tierra que está ociosa, usted no la va a cultivar, le damos un plazo y si en el plazo no lo hace, se la vamos a expropiar y se la quitan para objeto de reforma agraria, darla a grupos campesinos o personas que la pongan a trabajar, pero al dueño hay que pagarle”.

En el último gobierno del general Oswaldo López Arellano, en 1972 tuvo bastante auge el INA y procedió a realizar múltiples expropiaciones de tierras en el Bajo Aguán, donde a los grupos campesinos que se les daban las terminaban vendiendo, recordó Barrientos. Como parte del plan de seguridad alimentaria, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ordenó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Instituto de la Propiedad (IP) al igual que al INA “identificar todas aquellas tierras ociosas del país o todas aquellas tierras que han estado utilizando los exportadores que en este momento se les ha cerrado el mercado y que tienen sistema de riego, que el Estado va a ordenar a sus propietarios iniciar la siembra masiva de granos básicos, hortalizas, frutas para abastecer los mercados nacionales”.

Tanto a los productores como a los dueños de estos predios, el Estado les garantizará un precio justo, dotándolos de asistencia técnica, financiamiento, acceso a mercados con el objetivo de lograr la independencia alimentaria del territorio hondureño, mencionó. Aunque el mandatario indicó que no se recurrirá a importaciones de productos, resaltó que sí se adquirirá en los próximos meses mejores especies de animales de granja y vacunos que aseguren que no se tendrá escasez de productos agropecuarios.

No sacan provecho

El director del INA, Ramón Lara, no precisó la cantidad de tierras ociosas que hay a nivel nacional a la fecha, pero admitió que algunas están en manos de campesinos que no las siembran ni sacan provecho.

“La cantidad no creo que sea grande de las tierras ociosas, lo único que la gente está esperando es que se le dé los documentos para poder ir al banco que le presten para ponerlas a trabajar; somos la institución del Estado que mayor capacidad tiene para poder ver dónde están las tierras que se pueden utilizar”, mencionó a EL HERALDO.

Informó que en Choluteca y todo el litoral atlántico es en donde se encuentra la mayoría de estos predios.

“El proceso de compra de tierras del Estado no se ha detenido, se continúa comprando, pero no en grandes cantidades porque históricamente se ha demostrado que esa no es la solución del problema”, sostuvo el funcionario. Consideró que lo más importante es que todas aquellas personas que están en posesión de su tierra tengan el título-propiedad o escritura para que puedan ser bancables (sujetos a créditos) y desarrollar proyectos. Entretanto, el titular de la SAG, Mauricio Guevara, confirmó a este rotativo que ‘‘los agroexportadores nos pueden producir en el tema de granos básicos cien mil quintales de frijol que eso es a tres meses y medio al igual que el tema de hortalizas para evitar la importación y que nosotros nos vayamos convirtiendo en un país autosostenible en toda la cadena de alimentos”.

