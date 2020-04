Toque de queda: Estas son las nuevas prohibiciones ante coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), a través de la Secretaria de Seguridad amplió este miércoles el plan para reducir el contagio del Covid-19 en el país, determinando con ello nuevas prohibiciones.

A partir de este jueves se aplicarán nuevas medidas de restricción de circulación de personas.

Queda terminantemente prohibida la circulación de personas y vehículos los días sábado y domingo a nivel nacional, salvo las excepciones ya establecidas en el decreto ejecutivo número PCM-0212020, quienes deben justificar ante la autoridad competente movilización, portando identificación y respectivo salvoconducto vigentes durante la emergencia.

Los supermercados, gasolineras, farmacias y bancos permanecerán abiertos únicamente durante los días programados y no pueden atender sábado y domingo. Los horarios de atención serán de 7 AM a 5:00 PM; de 7 AM-9AM a personas de la tercera edad y embarazadas, de 9:00 AM a 5:00 PM al resto de la población.

Fuera de esos horarios nadie podrá circular por los ejes carreteros.

Asimismo se prohíbe que las personas que acuden a abastecerse en los días programados circulen sin su respectivo tapabocas y guantes.

También se le prohíbe a los comercios atender a sus clientes sin implementar el uso de gel de manos y termómetros para control de fiebre.



Entretanto, en los municipios del departamento de Cortés y El Progreso, Yoro, se mantiene el toque de queda absoluto, es decir que nadie puede circular ningún día de la semana, hasta nueva orden.