Estas son las nuevas medidas para abastecerse del 10 al 19 de abril  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una semana más de cuarentena y nuevas medidas para salir a abastecerse establecieron las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



El vocero de la Secretaría de Seguridad, Jair Meza, informó que a partir del viernes 10 de abril la población saldrá a abastecerse en las gasolineras, supermercados, farmacias y bancos de la siguiente manera.



-Por única vez el viernes 10 de abril circularán las terminaciones 7 y 8 y el sábado 12 de abril las terminaciones 9 y 0

El resto de la semana será así:

-Lunes terminaciones 1 y 2

-Martes terminaciones 3 y 4

-Miércoles terminaciones 5 y 6

-Jueves terminaciones 7 y 8

-Viernes terminacioes 9 y 0

Estas personas podrán salir en un horario de 9:00 AM a 5:00 PM.

El sábado y domingo 18 y 19 nadie tendrá permitido movilizarse en el territorio nacional, a excepción de las personas que tengan autorización de Sinager.





La atención especial para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad según la terminación de su cédula de identidad será:



-Supermercados y farmacias de 7:00 AM a 9:00 AM.

-Sistema bancario de 9:00 AM a 10:00 AM.

Estos grupos también se regirán por el último dígito de su cédula de identidad.

