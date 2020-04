Revelan uno de los grandes secretos de “La casa de papel”; por qué Tokio es la narradora

“Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así”, esa es la frase con la que inició la primera, de las cuatro temporadas de la serie, el 2 de mayo de 2017.

MADRID, ESPAÑA.-Si eres fanático de la serie "La Casa de Papel" seguramente te has preguntado más de alga vez por qué Tokio (personaje) es la narradora que todo lo sabe y ve, de la exitosa trama de Netflix.

La respuesta a esa interrogante fue revelada por Álex Pina, uno de los creadores y productores de la grabación. A través de un video compartido en la cuenta de Instagram de la productora Vancouver Media, Pina detalla que “lo que mucha gente no sabe es que la voz en off de la narradora, que es Tokio, no siempre fue así, de hecho, en las primeras versiones del guión que tuvimos, el narrador era el Profesor”, reveló, sin embargo, esta opción quedó descartada.

Se descartó que El Profesor narrara la serie debido a lo magnífico que era su propio plan, y si él fuese el narrador sonaría ególatra y perdía su esencia.



Además indicó que"resultaba un tanto egocéntrico hablar de un plan, de su plan maravilloso, de un plan perfecto, cuando era él mismo quien hablaba. Parecía que perdía parte de la métrica del Profesor. Queríamos que fuera un poco perdedor, un poco nerd, un poco sociópata, asocial, y el hecho de contar en primera persona el plan era contradictorio con su propia personalidad”, explica Álex Pina.

Pero las revelaciones no pararón ahí, pues dijo que tras rechazar la opción del Profesor, los creadores realizaron un pequeño intento con Moscú, el padre de Denver. Querían darle un estilo más campechano, casual y cercano a la narración, pero lo desestimaron en seguida. Entonces se les ocurrió que Tokio podía ser la opción perfecta, “por muchas razones”.



“Sentíamos que la serie tenía que estar contrapesada, en términos femeninos, y elegimos una mirada femenina para contar todo el atraco, porque queríamos que el atraco fuera muy emocional, en términos sentimentales. Y un atraco suele ser algo muy frío, muy masculino, de ahí que eligiéramos la voz de Tokio”, develó.



Aseguró que “le dedicamos mucho tiempo a pensar cómo sería ese off. Esa narradora que al final fue omnisciente. Era una narradora que sabía todo sobre todos los personajes y lo hacía desde un lugar muy lejano, que ya veréis cuál es. Pero esa fue la razón por la que elegimos a Tokio”, expresó.