Fabián Coito: “Lo económico no será problema”

Fabián Coito dijo que no ha hablado de ajuste salarial con Fenafuth.

Redacción

MONTEVIDEO, URUGUAY.- Parada la redonda y a la espera de que el coronavirus vaya perdiendo la batalla, el dueño de las ilusiones mundialistas de Honduras mantiene el mismo vilo desde Uruguay que todo el mundo futbolero.

“Hay una incertidumbre total”, dijo Fabián Coito, que atendió desde su país natal a Cinco Deportivo de Televicentro. De entrada, el entrenador de la Sub 23 y la mayor de Honduras desmintió esas versiones que afirmaban un interés de Uruguay ante el supuesto despido del técnico Washington Tabárez.

“No hubo despido de nadie en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tampoco hubo ningún contacto conmigo. Y si lo hubiera, tampoco me voy a alejar de la Selección de Honduras, de ninguna manera”, aclaró el entrenador de la H.

Coito afirmó que es falso que la AUF haya despedido a unos 400 empleados.

“Hay un convenio tripartito entre gobierno, empresarios y trabajadores, en donde las empresas pueden mandar a sus funcionarios al Seguro de paro. Esto es que durante unos meses el Estado cubre una parte de los sueldos. Una vez que se retomen las actividades, esos empleados vuelven a sus empresas en las condiciones anteriores”, detalló el uruguayo, que habló del tema económico.

No se opone al ajuste salarial

Luego de que diversas instituciones deportivas hayan adoptado como salida a la crisis las rebajas salariales, Coito no mira descabellado una negociación de esa índole con la Fenafuth.

“No lo hemos hablado, pero sé que es una situación y como excepcional que es se puede hablar. El tema económico nunca va a ser un problema con la Federación; no va a ser un problema para la continuidad. No hemos hablado nada todavía, pero es algo que puede llegar a suceder y es una cuestión absolutamente excepcional”. Coito contó que ha tenido contacto permanente con los federativos y que el sábado tuvo una telerreunión con los jugadores de la Sub 23; “también lo haremos con los de la mayor”.

En ese contexto, relató que el preparador físico, Sebastián Urrutia, “está en contacto con los futbolistas, pero los jugadores deben respetar la planificación que les han mandado sus clubes y es muy difícil meterse”.

Mira los juego de la H

El adiestrador reveló que esta cuarentena (en Uruguay no es obligatoria) “da un tiempo que no me da la rutina normal, como para repasar todos los partidos que hemos jugado, hacer un revisión de lo que hemos hecho hasta ahora y tener lectura y cosas online”...

Tras un año al frente de la Selección, el DT cree que venimos “creciendo, evolucionando, consolidando un grupo en forma bastante estable, que eso es clave importante para a nivel de selecciones formar un funcionamiento colectivo”, así como una identidad y la aparición de nuevos baluartes.

“Anoche (sábado) estaba cenando con mi familia y pasaron en DirecTV el Honduras-Francia del Mundial de 2014 y habían varios jugadores que actualmente han estado jugando en la Selección, o sea... no porque ellos no lo puedan hacer, sino porque es importante una renovación”, sentenció.

Coito dejó claro que “cuando lo permita la situación, inmediatamente voy a viajar hacia Honduras para seguir con mi tarea”...