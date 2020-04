Francis Contreras: “Con una prueba rápida saldremos a buscar pacientes”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tampoco la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan la utilización de pruebas rápidas para confirmar casos positivos de Covid-19, pero muchos países alrededor del mundo las están utilizando como apoyo para combatir la propagación del virus.



En el caso de Honduras, el gobierno está realizando una serie de pruebas e investigaciones con diferentes profesionales de la salud para adquirir una prueba que brinde un alto grado de confiabilidad.



La prueba rápida no sustituiría el resultado de la prueba PCR, que es la avalada por la OMS/OPS, pero serviría para la ubicación de casos positivos que después serían confirmados por la PCR.



Francis Contreras, portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), explicó a EL HERALDO que la “OMS y OPS no las recomiendan por que no les garantiza resultados, a pesar de que muchos países han hecho ensayos a sabiendas de los errores, de igual manera nosotros estamos evaluando más de 100 tipos de pruebas rápidas que hay en el mercado para ver cuáles son las más seguras con menor rango de error”.



Producto del análisis, Contreras mencionó que “hemos detectado un rango de pruebas de laboratorio que tienen buena normativa, se está haciendo que un grupo de expertos, médicos, infectólogos, internistas, entre otros profesionales, hagan el estudio y estamos pidiendo que el que quiera traer pruebas rápidas nos envíen 100 y nosotros hacemos un testeo para verificar que sean efectivas”.



El funcionario adelantó a EL HERALDO que en el momento que en Honduras se comience a utilizar pruebas rápidas el procedimiento consistirá en que “si usted tiene síntomas, le pregunto cuándo le empezaron, me dice hoy y le diré no le haremos prueba porque sabemos que será negativo, entonces se le hará dentro de cinco días, en cinco días le hago la prueba rápida, si le sale positiva entonces le hago una confirmatoria de PCR, entonces no es con la prueba rápida que se va a confirmar la enfermedad, sino que sirve para algo que se llama tamizaje, es decir, probables por Covid-19”.



Contreras enfatizó que antes de hacer prueba PCR haríamos prueba rápida porque se tarda menos y anunció que con la adquisición una vez que los expertos hondureños escojan cuál conviene más, “en el momento que tengamos una prueba rápida confiable no vamos a esperar si no salir a buscar los pacientes, para decirle a cada quien usted está positivo por Covid-19”.