Cardenal en Domingo de Ramos: Jesús, salva a Honduras, lo necesitamos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, durante su homilía en la misa de Domingo de Ramos, pidió a Jesús salvar a Honduras durante los tiempos difíciles que está atravesando, no solo por el coronavirus, sino por la violencia que agobia a la nación.



En el altar, en la Basílica de Suyapa vacía, instó al pueblo hondureño a orar por las personas que están luchando contra el virus y los que no pueden despedirse de sus familiares, también invitó a mantenerse en paz, dar amor y ser solidarios con los demás.



Celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el cardenal manifestó: "necesitamos aclamar al Señor que viene a nosotros en esta situación tan dolorosa que estamos atravesando".



"Estamos invitados a participar en esta manifestación de amor y aclamar a Jesús por el camino de esperanza que ha abierto para nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias bendito el que viene en el nombre del Señor", expresó en su mensaje dominical.



Agregó: "Señor, tú en este momento vienes hacia nosotros, a los enfermos, a los que padecen por el coronavirus, a los que se encuentran en los hospitales, en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), a los que han perdido a un familiar querido sin poder despedirse, a los que ya pasaron al otro lado de tu amor".



Rodríguez pidió a la población exclamar con fe "ven a nuestra Honduras, líbranos de todo mal. Hoy pedimos que toda la tierra pueda levantar una oración".



Asimismo, aseguró que además del coronavirus, el otro virus que está atacando al país es la violencia.



"La Honduras ensangrentada por la violencia es el peor virus y ese es el que debemos erradicar todos, empezando por los que creen que tienen el derecho de quitare la vida a otras personas, conviértanse, arrepiéntanse, pidan perdón por el mal hecho", exclamó.



"Gracias a Dios esta Semana Santa nos ofrece el tiempo, el silencio y la posibilidad de arrepentirnos de nuestros pecados", aseguró.



Pidió a los hondureños: "Abramos las puertas del corazón a Cristo que hoy viene a salvarnos. No sigamos crucificando a nuestra Honduras. Llenanos de paz y ayudanos a superar estos momentos tan difíciles".



Finalizó diciendo: "Señor Jesús salvanos, Salva a esta Honduras, lo necesitamos más que nunca, que hoy podamos abrirte las puertas de nuestro corazón, tu que vienes con tu paz y ofreciéndonos esperanza".