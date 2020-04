Honduras: La mitad de los hospitales no tienen respiradores en plena emergencia por Covid-19

En nueve de los 18 departamentos de Honduras no hay un centro hospitalario con ventilador mécánico para asistir los casos graves, según una investigación de 50 médicos hondureños. Ilustración: Jorge Izaguirre / EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras ya es uno de los países del mundo que vive una emergencia ante el Covid-19. Cada día suman más casos, pero también aumenta el temor de que se hagan realidad los pronósticos de terminar decidiendo quién vive y quién muere en los hospitales.

El 6 de abril, el número de infectados en Honduras llegó a 305. El Sistema Nacional de Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinager) detalló que del total de pacientes activos (277 personas), al menos 73 permanecen en los hospitales designados, de los cuales 19 están en condición grave y seis en cuidados intensivos.

Desde que se conoció el primer caso de Covid-19, la preocupación de los médicos fue el número de respiradores artificiales que existe en el país, especialmente porque algunos departamentos no cuentan con estos aparatos fundamentales para las personas en condición crítica.

En Honduras solo 40 hospitales (entre públicos y privados) tienen respiradores o ventiladores artificiales, una máquina vital para los pacientes cuando tienen insuficiencia respiratoria.

El doctor en cirugía Álvaro Fúnez, junto a otras 50 personas, ubicó en un mapa interactivo los centros asistenciales de Honduras que poseen estos aparatos y reveló que solo hay unos 180 a nivel nacional, pero que en algunos departamentos ni siquiera los conocen.

VEA: Gobierno de Honduras oculta nombre de proveedores durante emergencia del Covid-19

“Se puede ver allí hospitales de Gracias a Dios, Colón, Yoro, Santa Bárbara, Ocotepeque, Intibucá, en Valle, (donde) no hay ventiladores mecánicos. Inclusive, hasta el mismo Hospital Escuela y Mario Catarino (Rivas) están diezmado”, argumentó el también catedrático.

La Unidad de Datos de EL HERALDO analizó el informe que menciona 77 hospitales del país, pero solo hay uno o más ventiladores en 40 centros hospitalarios, la mayoría – pero no los suficientes- en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El mapa muestra que de los 18 departamentos, solo nueve (la mitad) cuentan con respiradores, mientras los restantes no tienen cómo asistir a un paciente en condición crítica por Covid-19.

Por ejemplo, en Yoro hay ocho hospitales (tres públicos y cinco privados), pero ninguno tiene un ventilador en caso de que alguno de los infectados llegara a necesitarlo.

Lo mismo ocurre con Santa Bárbara, donde hay nueve pacientes diagnosticados con coronavirus. Según se ha conocido a través de personal médico, los casos críticos reportados de estos dos departamentos se han atendido en San Pedro Sula, Cortés.

El jueves 2 de abril, durante la sesión extraordinaria del Congreso Nacional, donde aprobaron un préstamo de 2,500 millones de dólares para combatir el virus, el diputado cuestionó el hecho de que en algunos departamentos no hay máquinas de respiración artificial.

“En El Paraíso no tenemos ningún ventilador artificial, o sea que toda la gente que lo ocupe se va a ir", mencionó el parlamentario. Y precisamente esta información fue contrastada por EL HERALDO en el mapa que ubica al Hospital Gabriela Alvarado con cero respiradores.

Lo mismo ocurre con los hospitales de Intibucá, Ocotepeque, Valle y Gracias a Dios.

La Paz y Lempira también se suman la lista de departamentos que no cuentan con estos aparatos, pero que ya registran al menos un caso positivo de la mortal enfermedad.

“Hay hospitales que no tienen (ventiladores), ciudades completas que no tienen, ¿y cómo van a hacer? ¿se van a morir los pacientes allí esperando un ventilador? Ese es el problema cuando estamos ante un monstruo”, señaló Carlos Umaña presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

LEA ADEMÁS: Covid-19 atípico en Honduras: los muertos no son tan ancianos

Adquisición

A mediados de marzo, el gobierno aseguró que tenía en su poder 140 respiradores para casos graves, pero no especificó a dónde serían enviados. Umaña informó que la nueva unidad del Hospital Leonardo Martínez recibió 10, para un total de 13.

EL HERALDO también conoció que hasta el 26 de marzo solo seis habían sido entregados tres en el Hospital Juan Manuel Gálvez, en Lempira, y tres en el Hospital Regional del Sur en Choluteca.

“En los demás hospitales nosotros preguntamos a los colegas si habían recibido, si habían conocido y tenían información que habían entrado esos ventiladores y no se habían entregado”, indicó la fuente consultada.

Gabriel Rubí, portavoz del Sinager, confirmó a EL HERALDO la entrega de equipo a los hospitales de Choluteca y Danlí.

En algunos centros médicos posiblemente no estén instalados en este momento, “pero ya están distribuidos, es que no solo es el aparato, también tienen que tener una tubería de oxígeno, camas, el recurso humano especializado, los intensivistas, internistas, no es que el médico general puede manejarlos”, amplió.

Además, anunció que "en este momento vienen en camino al menos 500 respiradores más que no van a ser suficientes, según se muestran las proyecciones de infectados por el coronavirus".





¿Colapsará el sistema de salud?

Sin el primer lote de los 140 ventiladores mecánicos -en el ojo del huracán porque supuestamente no cumple con los requerimientos para mantener al paciente- y el segundo de 500 máquinas, el sistema de salud de Honduras colapsa fácilmente. Sería en mayo si no se insentifican las medias.

Los pronósticos elaborados por médicos del IHSS indican que Honduras podría llegar el 8 de abril a los 367 casos, un poco más o un poco menos, debido al comportamiento asimétrico de los casos detectados. Hasta el 6 de abril la cifra era de 305 diagnosticados.

El temor de los expertos es que el modelo se cumpla y el 6 de mayo llegue el Día D, que puede ser evitado si se equipan los hospitales -tal y como se comprometió el gobierno- y se mantiene el distanciamiento social por medio de la cuaretena.

El análisis menciona que para el día el día 35 de la epidemia en Honduras (15 de abril) habrán 557 enfermos detectados.

Sin embargo, si no se toman las medidas necesarias, los contagios continuarán hasta alcanzar los 1,367 el 6 de mayo, de los cuales el 10% estarían en condición grave, unos 137 pacientes.

En este punto es cuando empieza lo complejo: de los 180 respiradores que hay en el país, solo 110 son del sector público, mientras que el resto pertenecen a clínicas y hospitales privados.

Al hacer un cálculo matemático significa que 137 pacientes necesitarían un respirador artificial para sobrevivir, pero que solo 11 estarían disponibles, pues según los expertos el 90% de estos aparatos ya están ocupados.

A esto se suman los 10 que recibió el Hospital Leonardo Martínez y seis que recientemente entregaron en dos centros de asistencia antes del 26 de marzo. Es decir que solo habría 27 aparatos para atender a 137 pacientes graves.

VEA TAMBIÉN: Honduras, segundo lugar de letalidad por Covid-19 en Latinoamérica

Si los hospitales privados tienen sus 70 máquinas disponibles ocurre lo siguiente: tres de cada diez ventiladores pertenecen a una institución del Estado y los restantes siete a un centro médico privado, lo que es una barrera econónica en un país donde un poco más del 60% de la población vive en pobreza.

“Lo que uno puede analizar es que hay hospitales privados que se adelantan para mantener una vanguardia en atención médica, aunque sea en zonas distantes. La Constitución garantiza el derecho a la salud, pero si se va a la realidad se ve que ningún hospital público de algunas zonas tiene ventiladores y si quiere usar a nivel privado tiene que pagar”, mencionó Fúnez, el creador del mapa interactivo.

Por su parte, Umaña afirmó que el número de ventiladores que hay en el país no representan ni el 1% de lo que la población necesita y que con los casos de Covid-19 registrados el sistema de salud ya se ve colapsado.

“Eso es lo que nosotros estábamos diciendo como sistema de salud, que se colapsó la cuestión y estamos indefensos. ¿Qué va a hacer en Yoro, en Lempira, en La Paz, que no hay respiradores? Por eso es que las comunidades deben cercarse”, indicó el presidente de la Asociación de Médicos del IHSS.

Aunque Honduras permanece en cuarentena absoluta desde el pasado 16 de marzo, las medidas no han sido suficientes para reducir el número de infectados, e incluso, expertos aseguran que la curva de contagio apenas inicia.

LEA: Honduras: Paciente cero de coronavirus es dada de alta

En la población existe miedo y dudas, pero ni las sanciones ni los policías pueden contener la movilidad de algunos, que en muchos casos salen a la calle en busca de comida o dinero, pero que también se exponen a morir contagiados por el virus que ya deja 22 víctimas a nivel nacional.