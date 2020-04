Muere Logan Williams, actor que interpretó la versión joven de Flash

VANCOUVER, CANADÁ.- Logan Williams, actor que dio vida a la versión joven de Barry Allen en la serie Flash, murió de forma repentina el jueves 2 de abril según dio a conocer su madre sin revelar más detalles de su final.



El actor canadiense, que falleció una semana antes de cumplir 17 años, era conocido por sus papeles en Supernatural, pero especialmente por interpretar al superhéroe Flash en su versión más joven entre 2014 y 2015.



Tras dar a conocer la lamentable noticia, su madre dijo: "Con su talento y su aspecto, Logan tenía el potencial para ser una gran estrella".



Además, la mamá del joven actor dijo que por la situación del coronavirus no ha podido ni abrazar a sus papás que perdieron a su único nieto.



Su excompañero de serie, Gran Gustin (Flash adulto) fue uno de los primero en reaccionar tras conocer la lamentable noticias: "Me quedé impresionado, no solo con el talento de Logan, sino con su profesionalidad en el set".