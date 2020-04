Mujer evitó despedirse de su esposo con Covid-19 y revela la razón

NUEVA ORLEANS, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer tuvo la oportunidad de darle el último adiós a su esposo antes de que falleciera por coronavirus, sin embargo, rechazó el permiso para no gastar un barbijo y la vestimenta de protección que son escasos durante la pandemia en Nueva Orleans, Estados Unidos.



La encargada de compartir el gesto de la mujer fue Blaire Guirdry, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico Ochsner en Nueva Orleans.

“Podría haber venido, si es el final de la vida y estamos apagando las máquinas, el cónyuge y los hijos inmediatos tienen permiso de estar, pero sabía que tendría que usar un barbijo si venía, y no quería quitarnos una sabiendo cuánto necesitamos ese equipo”, contó la enfermera.



Según la trabajadora de la salud, el hombre que falleció tenía 70 años de edad y la esposa, quien optó por no darle el último adiós para no usar los trajes que necesita el personal, la llamaba todos los días para contarle lo que estaba viviendo por la enfermedad de su esposo.



“Me llamaba todos los días y me decía que no sabía cómo lidiar con la situación: estaba sentada allí en su casa, llorando, hasta que él falleció”, recordó Guirdry.

Hasta la noche del jueves, el número de muertos por Covid-19 en Estados Unidos ascendió a 5,926 desde el inicio de la pandemia en ese país.

