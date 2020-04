Analizan crear fondo para que empresas paguen planilla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno determinó no aprobar alivios fiscales para la gran empresa que genera el 80% de los impuestos en Honduras.



En ese sentido, el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, informó el miércoles que se está trabajando para estructurar un fondo especial para los grandes contribuyentes destinado para el pago de salarios.



“Hay que ver cómo se apoya a los grandes contribuyentes a través de esta liquidez que existe para que pongamos un fondo o financiamiento especial destinado exclusivamente al pago de la planilla”, afirmó Cerrato, aunque no detalló para cuándo podría estar disponible.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, los empresarios podrán acceder a un crédito en condiciones favorables para pagarle a los trabajadores durante esta emergencia generada por el coronavirus en el país que al 12 de abril sumará un mes en el que las empresas han estado cerradas sin generar ingresos.

Las autoridades del gobierno

anunciaron que tomarán medidas

económicas a cambio de que se protejan

los empleos de los hondureños, pese a

que el impacto por el Covid-19 será

inevitable.

Sin embargo, las empresas grandes tendrán que cumplir con la declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del año fiscal 2019, el que vence el 30 de abril. En tanto la Micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) sí podrá presentar hasta el 30 junio la declaración y pago de los impuestos de 2019 y los pagos a cuenta se postergan para agosto, octubre y diciembre.



Las Mipymes que no despidan a ninguno de sus empleados tendrán un 10% adicional de los gastos deducibles del ISR.

Descartan uso de reservas

El BCH no apoya la propuesta del expresidente de esa institución, Edwin Araque, de que se destine alrededor del 20% de las reservas internacionales del país para atender la pandemia del coronavirus a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y que se reduzca el encaje legal de 15% a 10% para liberar alrededor de 5,500 millones de lempiras en el sistema financiero.



Al respecto, Wilfredo Cerrato afirmó que Honduras no tiene falta de liquidez, ya que hay 33,000 millones en circulación que los bancos pueden prestar.



Por otra parte, dejó entrever que ni el directorio ni el gobierno están dispuesto a destinar parte de las reservas, al indicar que parte de esos fondos se usan a diario para importar bienes y hasta la fecha se garantizan hasta seis meses de importaciones. Además, que son el respaldo para que el lempira no se devalúe y para generar certidumbre a los inversionistas.

Las conversaciones con la banca

están dirigidas a que se movilice la

liquidez financiera para financiar a

los sectores productivos y para ello

deberán reducirse las tasas de

interés, sobre todo para agricultura

e industria, así como para Mipymes.



Por otra parte, el presidente del BCH comentó que no se pueden aprobar fondos sin que tengan respaldo presupuestario y destacó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un desembolso el martes por 143 millones de dólares.



Son más de 3,500 millones de lempiras a los que el gobierno puede acceder para apoyo presupuestario y enfrentar el Covid-19.