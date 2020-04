Médico hondureño combate el Covid-19 en Madrid: "Son situaciones muy desgarradoras"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al ponerse la bata, sabe que empieza otro día de batalla contra el llamado Covid-19; coloca un par de guantes en sus manos, una mascarilla y otro equipo médico que se ve orillado a reutilizar debido a la pandemia.

Bairon Paz Fernández es un galeno hondureño con una especialidad en anatomía patológica, pero la crisis que vive España, especialmente su capital Madrid, lo han obligado a trabajar extensas jornadas en el área de urgencias del Hospital Rey Juan Carlos, en el sur de la ciudad.

Este compatriota, de 48 años, viajó hace 11 años al continente europeo para estudiar un doctorado, pero la vida y una oferta laboral lo ubicaron en el país donde hoy forma parte de héroes de capas blancas.

Bairon, como suelen llamarlo en España, es originario de Santa Bárbara, al occidente de Honduras, pero vive con su esposa e hijos en Madrid, la comunidad autónoma con más casos positivos de coronavirus, 32,155 para ser específicos y entre ellos 4,175 muertos (actualizado al 2 de abril de 2020).

España, confinada totalmente, lucha desde hace más de un mes con una enfermedad que el mundo catalogó como “una simple gripe”, pero sus síntomas han sido tan fuertes que está acabando con toda una generación: los que llamamos “la tercera edad".

VEA TAMBIÉN: Honduras, un país con alta letalidad por coronavirus

Mientras el reloj marcaba casi las 11:00 de la noche en Madrid, el hondureño confesó a EL HERALDO que como médicos ver tantas muertes y estar en medio de una crisis sanitaria los afecta anímicamente, pero que entre los mismos compañeros se dan apoyo con la esperanza de que el siguiente paciente que atenderán marcará la diferencia. A continuación les mostramos la entrevista completa.

Ante esta emergencia del Covid-19 ¿cómo es un día de trabajo en un hospital de Madrid?

En el hospital la emergencia por el coronavirus lo ha obligado a cerrar todas las consultas, todas las cirugías programadas e incluso se ha cerrado una planta de pediatría que se ha pasado a otro hospital y solo se está recibiendo a adultos, la gran mayoría (el 80 o 90%) que atendemos ahora son pacientes con coronavirus.

¿Los casos de Covid-19 son la prioridad en Madrid?

Completamente. Madrid es la ciudad más afectada de toda España, es el principal foco de coronavirus y tiene la mayor tasa de transmisión comunitaria del virus. Es una ciudad que el coronavirus la ha cerrado; nosotros tenemos una orden de confinamiento total de la población en sus casas, los únicos que podemos salir son los médicos, los policías y los servicios esenciales.

Es una prohibición bastante enérgica, porque a pesar de que ya había una prohibición de salir, la gente salía y seguía habiendo casos, seguía infectándose la población y ha llegado a colapsar los hospitales, en mi hospital prácticamente tiene colapsado todo el servicio de hospitalización y cuidados intensivos.

¿Aproximadamente cuántos casos positivos atienden diariamente?

Andamos en más de 100; hospitalizamos unos 60 y tenemos una modalidad de manejo domiciliario, es decir que los casos más leves los mandamos a sus casas y los vigilamos, los llamamos por teléfono y cada dos días los estamos revisando.

¿Ha atendido a compatriotas?

No. Sé que varios han estado en otros hospitales del centro de Madrid. Yo he estado en contacto con la plataforma de hondureños en Madrid y ellos me pidieron hacer un video para promocionarlo en la plataforma que manejan, un video de prevención prácticamente para nuestros compatriotas.

¿Ha atendido algún caso que lo ha conmocionado?

Son varios momentos difíciles. Ver, por ejemplo, cómo un matrimonio es separado para ingresar al esposo de la señora, cuando en realidad estaban solos cuidándose el uno al otro y ella tuvo que regresarse a su casa, una señora de ochenta pocos años, dejando a su marido allí quizá para no volverlo a ver nunca. Son situaciones muy desgarradoras.

También una vez vinieron los de servicio de ambulancia y trajeron a cuatro residentes de un asilo que estaban solitos y que sabíamos nosotros que eran los pacientes muy susceptibles y que probablemente iban a morir antes que cualquiera por las enfermedades que tenían y ser personas tan débiles.

¿Les ha afectado anímicamente?

Anímicamente todos mis compañeros, los del servicio de urgencia que estamos ahora, andamos con el ánimo bajo, intentamos darnos ánimo entre nosotros pero el hecho de tener un distanciamiento entre nosotros mismos nos dificulta. La parte afectiva se viene abajo al ver tanto dolor, al ver que cada paciente que entra por la puerta viene complicado, con una neumonía, es bien duro llegar a este punto de saturación de los pacientes.

Viendo lo que ocurre en Madrid, ¿son suficientes las medidas que está tomando Honduras?

Las medidas son complejas, drásticas tienen que serlo, tienen que ser muy efectivas desde el punto de vista de enlazar a todos los actores implicados en la emergencia, es decir tiene que implicar a los médicos que son los que están en el frente de batalla y son los que tienen el conocimiento epidemiológico para poder ser eficientes al frenar el virus; el gobierno tiene que trabajar con los médicos.

El gobierno tiene la capacidad logística y de distribución de material médico, debe concienciar a la población y que le dé las alternativas de confinamiento a la gente, porque no solo es encerrarlos, porque la gente tiene que comer, va a perder su trabajo, las empresas van a perder sus ingresos, entonces tiene que trazar una estrategia concreta.

¿Faltan más medidas drásticas?

Deben ser más agresivas. El confinamiento en Honduras debe ser mayor, debe haber una autoridad para que la gente no incumpla las restricciones de salir de su casa. Si no lo hacen así la gente va a seguir saliendo, va seguir incumpliendo y transmitiendo el virus.

¿Qué mensaje le da a los hondureños ante esta pandemia?

A las autoridades es que busquen la unidad de todos los sectores para tener un solo frente de combate ante el virus y a la población acatar y seguir las directrices por el bien común, obedeciendo las implicaciones del personal de salud, del gobierno para parar la transmisión, si no se hace así no se va a conseguir nada.