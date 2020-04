Solicitan equipo de bioseguridad para médicos residentes o paralizarán labores  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alrededor de 370 médicos residentes se retirarán el jueves de sus puestos en establecimientos sanitarios en demanda de equipo de bioseguridad.



Ellos emplazaron por 48 horas a las autoridades de la Secretaría de Salud y del Consejo de Educación Superior para que los doten de equipos de protección personal (EPP) para poder atender pacientes que puedan estar infectados con coronavirus (Covid-19).



Eduardo Nazar, presidente de la Asociación de Médicos Residentes, manifestó que los insumos que les han dotado solo servirán para una semana y solo cubre para los del Hospital Escuela, lo cual es insuficiente porque requieren para los estudiantes de todos los centros asistenciales.

Nazar agregó que necesitan una solución real a largo plazo para no caer de nuevo en desabastecimiento.



El representante gremial indicó que hay cuatro residentes de Medicina Interna y dos de Cirugía General que están en auto aislamiento porque estuvieron expuestos al virus por falta de equipo.



Cuatro de ellos estaban en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y dos en el Hospital Escuela. Asimismo, tres residentes de Ginecología que ya cumplieron su periodo de aislamiento y no presentaron síntomas de Covid-19.



"Esto lo venimos solicitando desde hace mas de tres semanas, no es algo que se nos ocurrió de la noche a la mañana", afirmó Nazar. Añadió que hay material, pero este ha sido mal distribuido.



