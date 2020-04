¿Menstruación y embarazo? Cinco mitos que debe conocer

Algunas personas aseguran que las mujeres no se pueden concentrar durante su periodo. Foto: Cortesía Onmeda.es.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los mitos sobre la menstruación o regla femenina existen desde antaño.

En la actualidad, y a pesar de tener la información al alcance de un clic, algunas mujeres siguen creyendo en mitos que se han transmitido de generación en generación.

Aquí te decimos cuáles son verdaderos o falsos:

1. ¿Puedo quedar embarazada si tengo relaciones sexuales con la regla?

En la web se pueden encontrar miles de páginas que dicen que sí y otras que aseguran que no.



Para tener un dato confiable, rastreamos lo que dijo el Instituto Nacional de Ciencias Ambientales de Estados Unidos tras realizar una investigación con miles de mujeres.



Durante el experimento descubrieron que en los dos primeros días de la menstruación, la posibilidad de un embarazo es menor de 1 entre 100.

2. ¿Mi período se sincroniza con el de mis amigas?

En las culturas indígenas existe la idea de que las mujeres sincronizan sus ciclos en armonía con la naturaleza y la Luna, lo cierto es que después de miles de estudios sobre este mito, hasta ahora ninguno ha podido verificar que la menstruación de mujeres se sincronice.

3. ¿La menstruación baja mi concentración?

Para algunas mujeres el período menstrual puede llegar a ser uno de los peores momentos del mes, debido al dolor.



La mayoría asegura sentirse menos ágil durante su período. Algunos estudios aseguran que los altos niveles de estrógeno durante la regla pueden llegar a desconcentrar a algunas mujeres, en este caso a las más sensibles.

4. ¿Si me meto al mar con la menstruación, atraigo tiburones?

El fino olfato de los tiburones puede detectar una gota de sangre a varios metros de distancia.



George H. Burgess, director del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, recomienda no entrar al agua con una herida sangrante y entrar con precaución si se está menstruando.



Aunque no hay datos que confirmen que los tiburones ataquen a las mujeres mientras mestruan, es mejor no meterse al mar.

5. ¿El yoga ayuda con los trastornos mestruales?

El dolor menstrual (disminorrea), ciclos irregurlares o síndrome premenstrual son factores que aquejan a la mayoría de las mujeres.



No hay datos que fundamenten que hacer yoga ayuda a mejorar esas molestias.

Los resultados pueden variar de mujer a mujer, pues hay quienes aseguran que su período no es doloroso si realizan ejercicio.

