El príncipe Carlos al rescate de su hijo Harry y Meghan tras palabras de Trump

LONDRES, INGLATERRA.-El príncipe Carlos podría pagar hasta 2 millones de libras esterlinas para la protección del príncipe Harry y Meghan Markle durante su estadía en Los Ángeles, Estados Unidos, donde recientemente se mundaron.

El tabloide Daily Mail, quien lleva muy de cerca todo lo que sucede con la realeza británica, informó que Carlos acordó hacer una “contribución privada" a los Sussex. “No se revelará cuánto, pero se cree que ronda los 2 millones de libras esterlinas”.

La noticia sobre la generosa contribución del futuro rey de Inglaterra se da luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se negara a cubrir los costos de seguridad de la pareja en ese país.



El presidente Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos no pagará por la seguridad del príncipe Harry y su esposa Meghan. "Soy un gran amigo y admirador de la reina y el Reino Unido", tuiteó Trump.



"Se informó que Harry y Meghan, que abandonaron el Reino, residirían de forma permanente en Canadá. Ahora se han ido de Canadá a Estados Unidos, pero Estados Unidos no pagará por su seguridad. ¡Ellos deben pagar!", escribió el mandatario.



Solo unas horas después del mensaje de Trump, un portavoz de la pareja publico un comunicado diciendo que no tienen la intención de pedir ayuda de Washington.



"Se han hecho arreglos de seguridad con fondos privados", dice la declaración, según el Washington Post.

¿De dónde saldrá el dinero para Harry?

El dinero que el príncipe Carlos dará a su hijo procedería de los ingresos que el príncipe de Gales obtiene del ducado de Cornualles, que cada año produce aproximadamente 21 millones de libras y que, en caso de que Carlos se convirtiera en rey, es probable que pasara a manos del príncipe William.

