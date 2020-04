"Se llevaron a mi niño chiquito", decía madre entre llanto al recoger cadáver de su hijo  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una madre lloraba desconsolada en las afueras de la morgue capitalina tras enterarse que su hijo fue hallado sin vida a la altura de La Hacienda, en la carretera que conduce al municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán. "Se llevaron a mi niño chiquito", decía entre amargas lágrimas.



La víctima fue identificada como Eduardo Josué Hernández Hernández de 22 años, quien era residente de la colonia Estados Unidos y quien habría sido raptado por sujetos desconocidos desde el pasado 22 de marzo.



La madre, María Virginia Hernández, relató desconocer las causas de su asesinato ya que el joven se dedicaba a repartir almuerzos y sino trabajaba como soldador con un vecino de la colonia.

"Yo desde el fondo de mi corazón yo los perdono, no les guardo rencor. Dios les va a pedir cuentas porque mi hijo era sano", exclamaba la mujer a las afueras de la morgue mientras esperaba que le entregaran el cadáver para poder darle cristiana sepultura.



"Perdoname Señor, levántame... dame fortaleza. Tanto tiempo de desvelo y que lo vaya a ver así. ¡Ay, Dios mío! No se imagina cuánto duele la pérdida de un hijo. Se llevaron una parte de mi vida. Se llevaron a mi niño chiquito", manifestaba la mujer mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas.



"Que Dios tenga misericordia de mi, que me de fortaleza. Yo tengo fe que mi Dios me va a sostener", expresó.

El joven fue raptado por sujetos desconocidos durante la vigencia del toque de queda absoluto ordenado por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus en el país que ya deja 10 personas muertas y 172 contagiados.