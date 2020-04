Honduras, un país con alta letalidad por coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando los expertos decían que ningún país del mundo estaba preparado ante el coronavirus, no mentían.



Desde Italia, Estados Unidos y China hasta Corea del Sur, la cantidad de casos positivos en condición grave colapsaron los sistemas de salud en grandes potencias del mundo que hoy lloran a miles de muertos que no pudieron salvar.



Honduras, en el corazón de Centroamérica, tampoco ha quedado exenta y hoy, con diez muertos y 172 infectados, se ha convertido en un país con alta letalidad.



Incluso, la tasa de mortalidad es elevada en comparación con otras naciones con similares números de diagnosticados por coronavirus, es decir que ya han pasado el umbral de 30 casos detectados y no superan los diez decesos.



La información procede de un análisis realizado al registro que lleva la Universidad Johns Hopkins de Maryland, Estados Unidos.



La Unidad de Datos de EL HERALDO filtró los países con cifras similares a las de Honduras (más de 30 diagnosticados y que no sobrepasen diez muertes) y encontró que precisamente nuestra nación está entre las que tienen mayor tasa de mortalidad en el mundo.



Al dividir la cifra de muertes por la cantidad de contagiados y multiplicarlos por cien, los datos arrojan que Bangladesh, ubicado en el sur de Asia, es el país con mayor letalidad, con una tasa de 9.8.



Prácticamente rodeada por la India, esta nación confirmó su primer caso de coronavirus el 8 de marzo de 2020. Sin embargo, a la fecha registra menos de la mitad de los casos que Honduras (51) y cinco fallecidos.

Con 161.4 millones de personas, expertos de ese país han criticado el sistema de salud, pero al igual que en la nación catracha han tomado la medida que solo las instituciones del Estado están autorizadas para realizar pruebas que detectan los casos de Covid-19.

Más muertes

En el caso de Honduras, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Sinager) confirmó anoche 31 nuevos casos positivos. A lo largo del día, también se informó sobre tres nuevas muertes.



Las nuevas víctimas son un hombre de 46 años de La Unión, Lempira, que murió en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula (octavo); un hombre de 40 años de la capital, cuyo deceso ocurrió en el Seguro Social (noveno); y otro hombre de 77 años procedente de Esparta, Atlántida (décimo).



Sobre el deceso de una doctora que laboraba en el Hospital Leonardo Martínez, el portavoz de Sinager, Francis Contreras, dijo que aún esperan los resultados del Laboratorio Nacional de Virología para confirmar si fue por Covid-19.



Con estas cifras, Honduras subió a 172 los casos positivos de la enfermedad, entre ellos diez fallecidos, lo que al hacer un cálculo matemático nos da una tasa de letalidad de 5.8, la segunda más alta entre 46 países en los que se basa el análisis.



“Es preocupante porque si llegara al 10% de letalidad y nos infectáramos 50,000 personas, ¿¡cuántos muertos serían!?”, cuestionó Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



Y es que si aplicamos un segundo filtro, solo de países latinoamericanos, Honduras ocupa el primer lugar en mortalidad por coronavirus, solo seguido por Bolivia, donde en 2019 Evo Morales renunció a su cargo como presidente en medio de una crisis política y económica.

Paraguay, con una tasa de mortalidad de 4.6, también se suma a la lista, sin embargo, a diferencia de Honduras, cuenta con 22.5 agentes de salud por cada 10,000 habitantes.



El epidemiólogo Manuel Sierra opinó que ni los países con los mejores sistemas de salud han podido contener esta mortal enfermedad, pero sí existen naciones que han mitigado el impacto, como Rusia.



“En Nueva York, una de las ciudades con la más alta capacidad hospitalaria en Estados Unidos, tuvieron que ir a poner dos portaaviones-hospitales enfrente, porque supera cualquier cosa”, argumentó el especialista.



Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaba que el Covid-19 se expandiría por el mundo, países como Guatemala empezaron a actuar hasta que registraron su primer caso.

Actualmente ocupa el décimo lugar entre los países con mayor tasa de letalidad. Sin embargo, Honduras montó un plan estratégico contra la mortal enfermedad semanas antes del primer caso y tiene más víctimas mortales e infectados.

“Honduras, con las proyecciones que hemos hecho nosotros, si no se hiciera nada, en dos meses vamos a tener 35 mil casos para internamiento y siete mil para terapia intensiva”, recordó el epidemiólogo Tito Alvarado.









De extremo a extremo

Uno de los mayores temores para la OMS era que el coronavirus llegara a países subdesarrollados, especialmente en América y África.



Naciones como Togo y Ghana tienen tasas de letalidad de 2.9 y 3.3, respectivamente, menores que la tasa mundial (4.9).



“El sistema de salud está débil y, por otro lado, la gente sin trabajar y sin producir, son países pobres donde tienen riesgo de hambruna y ante un sistema sanitario limitado las personas que fallezcan porque no se cuenta con los recursos para atenderlas pueden ser muchas”, detalló Marco Tulio Medina, decano e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Para contrarrestar el impacto de la enfermedad varios países de África decretaron hace una semana toques de queda, una medida que comenzó en China, donde se originó el mortal virus.

Y precisamente el análisis de EL HERALDO muestra que en los países de Asia, fuera de China, la tasa de mortalidad es menor al uno por ciento.

Lo mismo ocurre en varias naciones de Europa, como Letonia y Eslovaquia, que pese a estar en uno de los continentes más afectados no registran muertes por Covid-19.





¿Cómo cuenta Honduras el número de víctimas?

En 21 días, Honduras ya suma diez personas fallecidas por Covid-19, sin embargo, muchos de los infectados fueron diagnosticados después de su deceso.

EL HERALDO comparó la información de los nueve fallecidos con los 172 infectados hasta el momento y encontró que pocos coinciden con la base de datos.

Se trata de un hombre de 60 años, uno de 49 y uno de 72 años, quienes fallecieron en un hospital de Cortés. También está el caso del octavo y décimo muerto, cuyas características sí coinciden con reportes de los boletines.

No obstante, la Unidad de Datos de EL HERALDO constató que el tercer (un hombre de Villanueva de edad no proporcionada) y quinto deceso (una mujer de Chamelecón de 46 años) no aparecían en los informes previos.

Es decir, que estos infectados podrían haber sido diagnosticados con el mortal virus después de su deceso. La Secretaría de Salud confirmó el procedimiento con el segundo y tercer fallecido, a quienes les realizaron las pruebas después de su muerte.

En el mundo, cada país tiene su forma de contar a las víctimas de Covid-19. En Francia y España, las autoridades solo cuentan los fallecidos en hospitales, mientras que en Reino Unido piden permiso a los familiares para saber si son sumados o no al recuento oficial.