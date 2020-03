OPS insta a implementar más medidas contra Covid-19 en Latinoamérica 

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo el martes que aunque la pandemia del coronavirus se ha intensificado en Latinoamérica, aún hay tiempo para reducir su impacto.



"Nuestra región ha entrado en una nueva fase en la que muchos países están reportando transmisión comunitaria", expresó Carissa Etienne, directora de la OPS. "La pandemia va a intensificarse en el continente americano y va a empeorar antes de que pueda mejorar", al igual que ha sucedido en otras partes del mundo, dijo la experta en una conferencia de prensa

telefónica desde la sede de la organización en Washington.

Actualmente la región enfrenta un alza en la cantidad de enfermos y muertos, aunque sus números aún están lejos de los que enfrentan países como Italia, España o Estados Unidos.



En Latinoamérica hay al menos 14,000 infectados y 300 fallecidos por el coronavirus. Etienne dijo que en todo el continente hay más de 163,000 casos confirmados y 2,836 muertes.



A nivel mundial, más de 838,000 personas se han enfermado y 41,200 han muerto. Unas 174,000 se han recuperado.



Etienne remarcó que los países deben tomar "ahora" medidas urgentes.



"Aún tenemos una ventana de tiempo para actuar... y reducir el impacto", expresó y destacó la importancia del distanciamiento social. Instó asimismo a los países a invertir para fortalecer el sistema de salud y preparar a los hospitales.



El mismo martes, muchos mexicanos enfrentaban las nuevas decisiones del gobierno de suspender actividades no esenciales con cierto desconcierto y a la espera de la respuesta de sus empleadores.



"Esperamos al patrón, pero espero que podamos seguir trabajando", decía Raimundo Domínguez, un obrero de la construcción que llegó a la capital hace un mes desde el sureño estado de Oaxaca a buscar trabajo y no quiere perderlo.



El gobierno federal decretó el lunes por la noche "emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor" por la epidemia y ordenó la suspensión inmediata y durante un mes de abrir de todas las actividades no esenciales públicas, privadas y sociales. Los trabajadores recibirían su sueldo aunque se queden en casa y podría haber sanciones administrativas para los negocios que no acataran la orden o incluso penales si por tal incumplimiento alguien se enferma.

A la espera de medidas más concretas y del plan económico de ayudas que se presentará este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas que no litiguen contra esa decisión y apeló a su solidaridad.



El llamamiento generalizado y contundente, aunque todavía voluntario, es a quedarse en casa aunque en algunos estados ya se implementaron toques de queda o multas para personas infectadas que no guarden la cuarentena.



Por la tarde, el Ministerio de Salud de Brasil reporto que la cifra de contagios es de 5,717 y 201 muertes. Esto representa un alza de 1,100 casos en un día. Es el aumento más significativo en este periodo hasta ahora.



Más temprano, los habitantes de un pueblo del altiplano de Bolivia fueron obligados a encerrarse en sus casas tras la muerte de una persona por coronavirus luego de la celebración de una fiesta patronal. El otro pueblo del oriente, los vecinos bloquearon los accesos con maquinaria pesada para impedir el ingreso.



Bolivia cumple la segunda semana de aislamiento obligatorio, pero hay gente que rompe las restricciones y desafía las ocho horas de arresto. Sólo una persona por familia está autorizada a salir por la mañana para comprar alimentos y medicinas según el último dígito de su cédula de identidad.



Policías y militares controlan que se cumpla la cuarentena en el país, donde se han registrado hasta el momento 107 infectados por Covid-19 y seis fallecidos.



La presidenta interina Jeanine Áñez anunció el pago de un bono de unos 57 dólares para personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas. Posteriormente se pagar otro bono por unos 72 dólares por cada niño que asiste a la escuela pública.



En Argentina, con 939 infectados y 27 muertos, el Ministerio de Salud amplió la definición de casos sospechosos: a los requisitos como haber viajado al exterior o haber estado en contacto con alguien que estuvo fuera del país, sumó el de haber circulado o ser residente en siete áreas donde existe transmisión local. La ciudad de Buenos Aires y la populosa provincia homónima concentran cerca del 70% de los casos del nuevo coronavirus.