Plácido Domingo dice sentirse “bien” tras ser hospitalizado por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El tenor español Plácido Domingo dijo el lunes que estaba descansando en casa tras contagiarse del coronavirus.



“Estoy en casa y me siento bien”, señaló en un comunicado difundido en sus cuentas en las redes sociales.



El artista de 79 años fue hospitalizado en México tras revelar el 22 de marzo que había dado positivo a la enfermedad Covid-19, provocada por el virus, y señalar que se aislaría.



Domingo, que tiene profundos lazos con México, sufrió fiebre y tos.



“Desde el primer síntoma estaba (...) bajo supervisión médica, dada mi edad y mis comorbilidades”, escribió.



“Mis pensamientos están con quienes sufren y con todos aquellos que luchan generosamente para salvar vidas”, dijo. “Agradezco a todos vuestro cariño y una vez más les recomiendo a todos que se queden en casa y al seguro. Hasta pronto”.



La mayoría de los pacientes del virus sufren síntomas leves o moderados como fiebre y tos, que desaparecen en dos o tres semanas. Pero algunos, especialmente ancianos y personas con problemas médicos previos, pueden sufrir complicaciones más graves como la neumonía, o incluso la muerte.



El astro de la ópera enfermó después de que su brillante carrera profesional se viera empañada por revelaciones sobre acoso sexual.



Varias mujeres acusaron el año pasado a Domingo de acoso y abuso de poder cuando ejercía posiciones directivas en la Ópera de Los Ángeles y la Ópera Nacional de Washington, en reportajes publicados por The Associated Press.



Tras negar en un principio las acusaciones, Domingo publicó el mes pasado una disculpa cuando el Sindicato Estadounidenses de Artistas Musicales y la Ópera de Los Ángeles determinaran que las acusaciones en su contra eran creíbles.



Desde entonces le han sido canceladas varias actuaciones. También ha renunciado a la dirección de la Ópera de Los Ángeles.