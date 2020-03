Policía hondureña escribe emotiva carta a sus hijos: "15 días sin sus besos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una policía hondureña conmovió a muchos en las redes sociales tras difundir una emotiva carta que escribió a sus hijos, a quienes no ve desde hace 15 días debido a su arduo trabajo por la pandemia del coronavirus.



La joven, identificada como Lucy López, recordó con mucho amor a sus pequeños, Dulce y Jefferson, y lamentó no poder darles un abrazo por temor a contagiarlos del virus, que ya deja siete personas muertas en Honduras.



En la misiva, López aseguró que no se arrepiente de su labor y rogó a la población permanecer en sus viviendas para evitar la propagación del letal virus.

Esto escribió a sus hijos:

Hoy se cumplen 15 días de no ver a mis hijos. 15 días de no sentir sus abrazos, sus besos, sus caricias, sus manitos acariciándome y riéndonos juntos como siempre lo hacíamos. Lo diera todo por volver a tocarlos, abrazarlos y besarlos, pero no puedo, soy policía. Ahora soy un riesgo para ellos, no sé hasta cuando volverá a ser como antes.



En mi alma duele cada día, amo ser policía, es mi pasión, no me arrepiento. Lo que me duele que no los puedo ir a ver cada vez que me toca fin de semana. Extraño a mis hijos, Dulce y Jefferzon. Hijos les prometo que cuando pase todo esto yo estaré con ustedes.





¡Por favor, no salgan de casa!