Benzema sobre Giroud: ‘no confundas un F1 con karting’

PARÍS, FRANCIA.- Karim Benzema generó polémica con un comentario poco halagador sobre el también delantero Olivier Giroud, comparándose con un monoplaza de la Fórmula Uno y a su excompañero de la selección de Francia con un coche de karts.



Benzema ha anotado casi 250 goles para el Real Madrid y ha ganado cuatro títulos de la Liga de Campeones. Disparó el comentario durante una charla en vivo en su cuenta de Instagram el domingo cuando alguien le preguntó si Giroud, autor de 200 goles en su carrera profesional y ganador de cuatro Copas FA, era mejor que él.

“Le responderé a todos ustedes y todos los que están mirando, no es algo que tome mucho tiempo, gente...”, replicó Benzema. “No podemos comparar la Fórmula Uno con los karts .... y yo soy amable con él”.



Benzema atizó: “Yo soy el F1. Hablo en términos futboleros”.



Pero reconoció que el oficio de Giroud beneficia a Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, los otros dos titulares de la delantera de Francia.



Benzema reiteró sus comentarios en otro video publicado en Instagram el lunes.



“Nada más dije la verdad. Pero la gente no recuerda lo que dije sobre lo que aporta a la selección francesa”, dijo Benzema, de 32 años. “Sólo recuerdan cuando dije que yo era el F1 y él hacía karting. Pero esa es la verdad, eso es lo que pienso”.



Para justificarse, Benzema se puso un escalón por debajo de Cristiano Ronaldo — su excompañero en el Real Madrid y que ahora en la Juventus.



“R9 (Ronaldo usó la camiseta con el número 9 en su primera temporada con el Madrid) es un F1 y yo soy karting”, dijo Benzema. “Así son las cosas”.



Hace varios años, Benzema fue apartado de la selección por su implicación en una trama de chantaje por un video sexual que involucró a Mathieu Valbuena, excolega en el equipo nacional.



No juega con Les Bleus desde que anotó en la victoria 4-0 en casa ante Armenia en octubre de 2015, para quedar con 27 goles en 81 partidos con el seleccionado.



Luego que Benzema quedara marginado por el entrenador Didier Deschamps, Giroud se afianzó en las convocatorias como centro delantero. Fue pieza importante para que Francia alcanzara la final de la Eurocopa de 2016 y ganar el título en la Copa Mundial de 2018, aunque fue criticado por no marcar goles en Rusia.



Giroud, de 33 años, precisa de dos goles para empatar a Michel Platini con 41 conquistas en la lista histórica de la selección, con Thierry Henry únicamente al frente de ambos con 51.

