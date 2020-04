Honduras confirma siete muertos por coronavirus; decesos son en Cortés

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Continúa subiendo la cifra de víctimas fatales por el coronavirus en Honduras. Este lunes el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), mediante un comunicado, confirmó que ya son siete los hondureños que han perdido la vida a raíz de la pandemia.

Las nuevas cuatro víctimas son de la zona norte del país, la más azotada por el letal virus.

Los fallecidos son un hombre de 72 años de La Lima, Cortés, quien murió el 29 de marzo en el Hospital Leonardo Martínez; una mujer de 49 años de Chamelecón, San Pedro Sula, quien falleció la misma noche en el Hospital Mario Catarino Rivas; un hombre de 61 años de San Pedro Sula, Cortés, quien murió en el IHSS y una cuarta víctima de 46 años, un estadounidense que falleció en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula.

Las tres víctimas mortales que se habían confirmado hasta la noche del 29 de marzo, también se registraron en el departamento de Cortés, ubicado en la zona norte de Honduras.

La primera muerte por Covid 19 ocurrió el pasado 26 de marzo, en el municipio de Villanueva. La víctima era un ciudadano de 60 años que perdió la batalla en el Hospital Leonardo Martínez de esa localidad.

La segunda persona fallecida era un hombre de 49 años, quien también permanecía interno en el mismo centro asistencial.

Mientras que la tercera víctima mortal se dio a conocer el pasado domingo 29 de marzo, misma fecha en la que se prolongó el toque de queda absoluto a nivel nacional hasta el 12 de abril y se implementaron nuevas medidas y prohibiciones para evitar la propagación del letal brote.

Semanas críticas

Piedad Huerta, representante de OPS en Honduras, aseguró que el hecho que se hayan registrado más de 130 casos es preocupante pero que cada caso lleva una evolución normal, todavía no es explosiva, que es precisamente lo que se busca evitar que suceda.

“Es muy importante la corresponsabilidad de cada persona en todo el país, hay que quedarnos en casa para no ponernos en riesgo y para no poner en riesgo a los demás, la gente joven posiblemente no desarrolle una enfermedad muy grave pero sí puede infectarse e infectar a los demás”, detalló Huerta.

Además insistió en evitar tener contacto con otras personas, sobre todo los más vulnerables que son los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas del corazón, diabetes, asma, desnutrición, entre otras.