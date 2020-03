10 medidas y restricciones que los hondureños deben conocer este lunes ante Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las medidas para contrarrestar el avance del coronavirus en el país están sujetas a constantes cambios, determinados por la evolución de los números de contagios y las necesidades de la población durante la emergencia sanitaria.

Por eso, ante los 139 casos positivos, tres decesos y 10 días de toque de queda absoluto, las autoridades del país han decidido establecer nuevas reglas de movilidad y abastecimiento para los ciudadanos.

Medidas vigentes a partir de este 30 de marzo:



1. Ampliación del toque de queda



Las autoridades determinaron ampliar el toque de queda absoluto a nivel nacional que finalizaba el pasado 29 de marzo, por un período de dos semanas más, lo que significa que teminará el próximo domingo 12 de abril, a menos que exista una nueva prórroga.





2. Un día para circular



Para evitar la aglomeración de personas y procurar que la población realice sus transacciones de manera ordenada, se decidió segmentar a la población conforme a la terminación de su tarjeta de identidad, pasaporte o carné de residente, es decir, su último dígito determinará que día podrá salir de su casa a realizar sus diligencias en supermercados, farmacias y gasolineras.



Para las terminaciones 1,2 y 3 se estableció el lunes; 4,5 y 6 el martes; 7,8,9 y 0 el viernes. El horario para movilizarse será de 9:00 am a 3:00 pm.

VEA: OPS: Se vienen dos semanas cruciales para evitar la explosión del Covid-19 en Honduras



3. Horario especial de movilidad para grupos preferenciales



Las personas discapacitadas, personas de la tercera edad y embarazadas, deberán movilizarse los mismos días que establece la terminación de su documento de identificación, pero en un horario de 7:00 am a 9:00 am, es decir, antes de que salgan las demás personas.



4. Martes, jueves, sábado y domingo no se circula



De acuerdo a las autoridades, al haber designado tres días a la semana para hacer las compras y trámites bancarios, se prohíbe la circulación en los cuatro días restantes, por lo que quienes desacaten la norma, podrán ser detenidos y sus vehículos permanecerán decomisados hasta que finalice la emergencia sanitaria.



5. Solo salir en los días designados



En los distintos puntos estratégicos de circulación del país, estarán ubicados retenes policiales, quienes podrán pedirle la identificación a los ciudadanos, para verificar si realmente está apto para circular. Por lo que el ser hallado movilizándose sin permiso, podría ser motivo para una detención.



6. Circulación excepcional



Durante los días no aptos para que la población salga de sus casas solo se permitirá la movilidad de las personas anteriormente establecidas en el decreto ejecutivo PCM-021-2020, es decir, empleados de instituciones que prestan servicios de emergencias, personal de salud, periodistas y motoristas que transporten personal de esta índole. Todos ellos deberán presentar sus respetivos salvoconductos en los retenes establecidos por las autoridades policiales y militares.

ADEMÁS: Honduras confirma la tercera muerte por coronavirus



7. Dos pasajeros por vehículo



Solamente se permitirá a dos personas por vehículo. Según la ordenanza, solo una de ellas podrá bajarse del mismo para hacer las respectivas compras y trámites.



De llegar a incumplir con la medida, las autoridades advierten que las personas podrán ser detenidas hasta por 24 horas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana, además de que el vehículo será decomisado hasta que finalice la emergencia en el país.



8. Medidas de bioseguridad permanentes



Todas las empresas que abran sus puertas durante los días autorizados deberán poner a disposición de los clientes las medidas de seguridad establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).



Los clientes deberán guardar un metro de distancia como mínimo, deberán desinfectar su ropa y zapatos antes de entrar a las instalaciones, se deberá tomar la temperatura de cada persona y el uso de gel de manos y mascarillas es obligatorio.



9. Se habilitarán vuelos internacionales de forma excepcional



Con el fin de que los hondureños que permanecen varados en otros países y que los extranjeros que también fueron sorprendidos en Honduras, puedan retornar a sus distintos países, el gobierno determinó habilitar los aeropuertos de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde también deberán aplicar las medidas de bioseguridad en los viajeros.



10. Las importaciones y exportaciones no se detienen

Las aduanas terrestres y marítimas del país no cesarán en sus operaciones, ya que se pretende mantener el flujo en las importaciones y exportaciones que sustentan la economía nacional.





VEA TAMBIÉN: ¿Cuál es la capacidad de Honduras para atender pacientes críticos con coronavirus?