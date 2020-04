OPS: Se vienen dos semanas cruciales en Honduras para evitar explosión de Covid-19

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El distanciamiento social es la acción más efectiva para evitar más muertes e infectados por coronavirus (Covid-19) en Honduras.

A esa medida le apuesta la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar más luto y dolor por esta pandemia.

Tres personas han perdido la vida por esta enfermedad viral que cada día gana terreno en el territorio nacional.

“Hemos confirmado el tercer caso (de muerte) por Covid-19 y ya fue enterrado, reiteramos, son tres casos de Covid-19 y llamamos a la población a mantener las medidas de prevención dentro de sus hogares y seguimos insistiendo con el lema: ‘Quédate en casa’”, informó Alba Flores, ministra de Salud.

Los tres varones que han fallecido residían en el municipio de Villanueva, Cortés, zona norte del país.

Una cuarta persona falleció la noche del sábado en su vivienda en San Pedro Sula y tenía síntomas de infección respiratoria, por lo que se le tomaron las muestras para saber si da positivo por coronavirus.

“Al momento de fallecer se le hizo el hisopado correspondiente para traer la muestra a Tegucigalpa y también la muestra de todos los posibles contactos de esta persona para confirmar o descartar que su muerte fuera por Covid-19”, puntualizó.

No obstante, el cuerpo fue enterrado con el protocolo para esta enfermedad viral altamente contagiosa.

De los 9.3 millones de hondureños depende que ese enemigo común pueda ser derrotado sin cobrar muchas vidas ni afectar la salud de miles de ciudadanos.

Llamado

“Las muertes son muy sensibles, como organización nos preocupan muchísimo, no quisiéramos que nadie falleciera por este padecimiento”, reconoció a EL HERALDO la representante de la OPS en Honduras, Piedad Huerta.

Los más vulnerables son los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas del corazón, diabetes, asma, desnutrición, entre otras.

Cuando comenzó la epidemia de coronavirus en China, a finales de diciembre de 2019, el porcentaje de letalidad era de 2.3% pero en la actualidad subió a 4.6%.

“La evolución que tiene la enfermedad en el país es más o menos predecible porque en promedio se infectan 2.5 personas por cada confirmado, esas personas que se infectan, a su vez, si no se detectan a tiempo pueden infectar a otras 2.5 personas cada una y así va aumentando el número de infectados”, indicó Huerta.











¿Medidas efectivas?

Al consultarle si las medidas que se han tomado en el país para evitar más casos y muertes han funcionado ella respondió: “Las medidas que se están tomando de quedarnos en casa, de hacer cuarentena, de tratar de no salir a menos que sea indispensable, eso sin duda alguna ha disminuido el número potencial de casos que podríamos tener a este momento” .

La representante de OPS aseguró que el hecho que se hayan registrado 139 casos es preocupante pero que cada caso lleva una evolución normal, todavía no es explosiva, que es precisamente lo que se busca evitar que suceda.

“Es muy importante la corresponsabilidad de cada persona en todo el país, hay que quedarnos en casa para no ponernos en riesgo y para no poner en riesgo a los demás, la gente joven posiblemente no desarrolle una enfermedad muy grave pero sí puede infectarse e infectar a los demás”, detalló Huerta.

Hizo un llamado a los padres que no dejen salir a sus niños a jugar a la calle o a casas vecinas, porque tienen contacto físico y se pueden transmitir el virus entre ellos.

“La única manera de detener este virus es la autoprotección, Salud tendrá la responsabilidad de atender a los enfermos, de tener camas y equipos, pero la responsabilidad de no enfermarnos es nuestra, de quedarnos en casa a menos que sea indispensable salir, y aún en casa debemos practicar las medidas de higiene”, explicó.

Cada persona en sus viviendas debe lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón, limpiar los pisos y baños con una solución de agua con cloro. Asimismo, mantener la ropa limpia y rociar los zapatos con la solución de agua y cloro.

“Si no se hubieran tomado las medidas de quedarse en casa habrían más casos, cuando Honduras tuvo dos casos inmediatamente se estableció la cuarentena, eso generó que muchas personas se quedaran en casa y han prevenido infectarse y eso no ha sucedido en otros países, donde los casos se han ido multiplicando en miles por día como en Estados Unidos, Italia y España”, manifestó.

Sin embargo, Piedad Huerta señaló que puede haber muchas más personas infectadas de las que ya se han confirmado en el territorio nacional y que a lo mejor no saben que tienen coronavirus porque no presentan síntomas o son muy leves.

La OPS recomienda que cada persona guarde una distancia de 1.5 a dos metros de distancia a su alrededor con respecto a otras personas.

“En una epidemia del tamaño que hay en el mundo y que estamos tratando de contener en el país. Que alguien salga a la calle a pesar de saber que tiene coronavirus es una irresponsabilidad”, respondió Huerta al consultarle si el autoaislamiento en casa es efectivo.

Pruebas rápidas

Sobre la aplicación de las pruebas rápidas que ha pedido un sector del gremio médico indicó que “la OMS no ha considerado la aprobación de ninguna prueba rápida hasta este momento, esto no quiere decir que no lo vaya a hacer en un futuro, lo que sucede con las pruebas rápidas es que no tienen el mismo nivel sensibilidad para detectar el virus y nos pueden arrojar falsos positivos o falsos negativos”, detalló.

Comentó que pueden ocasionar problemas severos en casos de personas que tengan el virus y en la prueba salga negativa porque pueden infectar a muchas personas a su alrededor.

En Honduras se confirman los casos positivos con la Prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) que se hacen en el Laboratorio Nacional de Virología, con reactivos donados por la OPS.

Mediante pruebas realizadas se han confirmado 139 casos por Covid-19. El domingo se confirmaron 29 casos: 27 en Cortés y dos en Francisco Morazán.

Al consultarle si la situación de Honduras puede ser similar a la de Italia, donde a diario han muerto hasta 1,000 personas, contestó: “No creo que vayamos a estar en la situación de Italia porque tenemos cuatro semanas en cuarentena y aunque hay muchas personas que no han obedecido quedarse en casa, pero ha habido un buen porcentaje de la población que sí ha obedecido y está siguiendo las reglas de distanciamiento social”.

Huerta afirmó que es muy positivo que el gobierno haya ampliado la cuarentena para que la población se quede en casa y que se debe promover la educación civil para que las personas tomen sus medidas cuando vayan a supermercados, bancos, gasolineras y farmacias.





Lo que se viene

“Es muy importante que la gente se quede en casa, las dos siguientes semanas son cruciales para mantener esta curva aplanada y que no se vaya a disparar en una explosión de casos”, anunció Huerta.

Por su parte, el internista y científico hondureño Omar Videa manifestó a EL HERALDO que el 1 de abril se marcará una tendencia sobre el avance de la enfermedad.

“Cumplidas las tres primeras semanas del primer caso (11 de marzo) hasta el primero de abril, nos dará una tendencia más concreta de lo que puede pasar en el país porque en países como Italia exponencialmente después del día 21 la proporcionalidad se triplicó y cuadriplicó”, indicó.

Agregó que los resultados en el país en el control del Covid-19 dependerán de las medidas que se tomen y los cercos epidemiológicos que se apliquen.

Por otro lado, el vocero oficial del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, explicó que el distanciamiento social ayudará a que la curva de casos vaya de forma pausada y no surjan al mismo tiempo los infectados para no saturar el sistema sanitario como ha ocurrido en otros países que están de rodillas.

“Necesitamos que la transmisibilidad del virus sea más lenta para que haya tiempo de que los pacientes vayan entrando y vayan saliendo de los hospitales, aquí lo clave es el aislamiento de las personas en sus casas”, advirtió Contreras.

El domingo, el Sinager extendió la alerta roja por 14 días para los 18 departamentos del país.

De igual forma, se amplió el toque de queda por dos semanas más con permisos para la población, según sus dígitos de identidad, para que puedan abastecerse de insumos de forma ordenada y evitar conglomerados masivos.