Muere el líder estadounidense de los derechos civiles Joseph Lowery

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El líder de los derechos civiles de Estados Unidos, el reverendo Joseph Lowery, que solía hacer campaña con Martin Luther King, murió el viernes a los 98 años.



"Nuestro amado, el reverendo Dr. Joseph Echols Lowery, falleció en paz en su casa" rodeado de sus hijas, dijo el Instituto Joseph & Evelyn Lowery, agregando que "su legado de servicio y lucha fue largo y rico".



Nacido en Huntsville, Alabama, en 1921, Lowery trabajó en estrecha colaboración con las principales figuras del movimiento de derechos civiles como King y Jesse Jackson, e impulsó la fundación de la Southern Christian Leadership Conference (SCLC), el grupo de derechos civiles iniciado por King.



Fue elegido para hablar en la investidura del primer presidente negro del país, Barack Obama, en 2009, y luego fue galardonado con la Medalla de la Libertad, el premio civil más importante de Estados Unidos.



"El reverendo Joseph Lowery era un luchador por los derechos civiles", dijo el congresista John Lewis a The Atlanta Journal-Constitution.



"Él habló y habló, nunca se dio por vencido. Marchó y protestó en todo Estados Unidos. Lamentamos su fallecimiento esta noche", dijo Lewis.



"Desde que nací negro, no recuerdo no haber estado en el movimiento", dijo Lowery al Journal-Constitution en una entrevista de 2001.



Y recordó un día en 1933 que casi lo puso en un camino muy diferente al activismo cívico, las marchas de protesta y la oratoria apasionada de los que su nombre es referente.



Con 11 años, salía de la tienda de dulces de su padre en Huntsville, cuando casi choca con un policía blanco que ingresaba a la tienda.



"'¿No ves que está entrando un hombre blanco?'", recordó Lowery que le dijo el oficial después de lanzarle insultos racistas y golpearlo en el estómago con su porra.



Ofuscado por la indignación, Lowery fue a su casa a buscar el arma de su padre. Pero por casualidad su padre también estaba allí, y tras quitarle el arma, le dio a su hijo una larga charla.



Después de décadas militando en contra de la discriminación racial durante las cuales fue arrestado varias veces, Lowery fue llamado "el Decano" del movimiento de derechos civiles por la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).



En 2006, fue una de las muchas figuras que criticó al entonces presidente George W. Bush en el funeral de la "primera dama" de los derechos civiles Coretta Scott King por la guerra liderada por Estados Unidos en Irak, un programa de espionaje interno y la respuesta del gobierno al huracán Katrina.



Hablando en verso, Lowery dijo que no se habían encontrado armas de destrucción masiva en Irak, sino que en Estados Unidos estaban siendo usadas "armas para desviar la atención". Los presentes respondieron con vítores y aplausos.



"Esta noche, el gran reverendo Joseph E. Lowery hizo la transición de la Tierra a la eternidad. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia", dijo en un tuit el Centro King, en Atlanta.



"Era un defensor de los derechos civiles, un adversario de la injusticia, un querido amigo de la familia King".