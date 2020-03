Se mantiene suspensión de clases en Honduras por emergencia sanitaria

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, informó que ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus se determinó mantener la suspensión de clases en todo el territorio nacional.



Las autoridades de Educación aseguraron que durante este tiempo se han asignado tareas a los alumnos para que las realicen con el apoyo de los padres o de algún familiar; la medida es un afianzamiento de los aprendizajes adquiridos en el aula de clases.



Sin embargo, recalcan que las asignaciones no garantizan el aprendizaje de nuevos contenidos, por lo que los procesos de evaluación también quedan suspendidos hasta que se emitan nuevas órdenes.

Las acciones se toman porque no se pueden evaluar todos los niveles educativos y asignaturas mediante modalidad virtual, ya que no todos los estudiantes cuentan con los medios para hacerlo.



El pasado 12 de marzo el gobierno determinó la suspensión de clases por 14 días, pero debido al aumento de casos de Covid-19 en el territorio hondureño, la medida estará vigente hasta nuevo aviso.

Aquí el comunicado: