Nueva York quiere más hospitales, choca con Trump

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump y los líderes electos en Nueva York están enfrentados de nuevo por la crisis generada por la pandemia de coronavirus. Mientras tanto, aumenta el saldo de víctimas entre los empleados civiles del estado, con el virus cobrando las vidas de trabajadores de trenes y autobuses, así como de un empleado civil de la policía neoyorquina.



Hay más de 6,000 hospitalizados con Covid-19 en Nueva York, 1,600 de ellos en cuidados intensivos. Nueva York ha registrado 519 muertes, la cifra más alta del país y más de 44,000 casos confirmados.



A continuación, una mirada a los últimos acontecimientos relacionados con el brote en el estado:

Se necesitan más hospitales



El gobernador Andrew Cuomo dijo que el estado quiere construir cuatro hospitales temporales más en unas semanas, antes del proyectado pico del brote.



El estado busca la autorización del gobierno de Trump para añadir 4,000 camas en los distritos de Bronx, Brooklyn y Queens. Los hospitales serían instalados en un hipódromo, una universidad de la ciudad, un centro de exposiciones y una terminal de cruceros.



Las conversiones solicitadas son parte de gestiones más amplias del estado para aumentar rápidamente la capacidad de los hospitales de Nueva York, de 53,000 camas a 140,000. El gobierno federal está construyendo ya un hospital en un centro de convenciones en Manhattan y un buque-hospital de la Armada deberá llegar el lunes a la ciudad de Nueva York, un eje de la pandemia global.



"Estamos buscando por todas partes, siendo imaginativos y activos y encontrando todo el espacio posible", dijo Cuomo.



Escuelas Cerradas



Las escuelas en Nueva York permanecerán cerradas por otras dos semanas, hasta el 15 de abril, dijo Cuomo.



Hace dos semanas, el gobernador había ordenado el cierre de escuelas hasta el 1 de abril como parte de los esfuerzos para contener la pandemia. Las escuelas en la ciudad de Nueva York están cerradas hasta el 20 de abril, aunque funcionarios dijeron que el cierre pudiera durar el resto del año escolar.

Trump duda de la gravedad de la crisis



El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, chocó nuevamente con Trump con Trump el viernes, luego de que el presidente republicano expresó dudas sobre la profundidad de la crisis en el sistema de hospitales de la ciudad y su necesidad urgente de más respiradores artificiales.



"Cuando el presidente dice que el estado de Nueva York no necesita 30,000 máquinas de respiración asistida, con todo respeto, él no está mirando a los hechos de este crecimiento astronómico de la crisis", dijo de Blasio en el programa de la ABC "Good Morning America."



El jueves, Trump dijo a Fox News: "No creo que se necesiten 40,000 o 30,000 máquinas de respiración. A veces vas a hospitales grandes y ellos tienen dos. Y ahora de repente ellos dicen: "¿Pueden darnos 30,000?".

Empleados Públicos



El brote está teniendo un saldo creciente entre los empleados civiles en la ciudad de Nueva York.



El chofer de autobuses Oliver Cyrus, de 61 años y el conductor de trenes Peter Petrassi, de 49, murieron el jueves a consecuencia del Covid-19.



Un cartero de 55 años, Rakkhon Kim, falleció el miércoles por la misma enfermedad.