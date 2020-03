Lo último del coronavirus hasta este viernes 27 de marzo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A continuación lo más reciente del coronavirus hasta este viernes 27 de marzo:

A 68 ascienden casos de coronavirus en Honduras

A 68 se elevó la cifra de casos confirmados de coronavirus en Honduras luego de que 16 personas más salieran positivas con la enfermedad (en el Distrito Central), dijo el Francis Contreras, portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



El número total (hasta este momento) incluye el deceso de un hondureño la noche del miércoles debido a complicaciones respiratorias causadas por el letal virus en San Pedro Sula.



Seis de las personas infectadas permanecen hospitalizadas (cuatro estables y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos). Los demás están aislados y se encuentran bajo las estrictas medidas preventivas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así llegó el Covid-19 a 17 municipios de Honduras

En 17 de los 298 municipios de Honduras se concentran los 67 casos activos de coronavirus, la enfermedad que se ha propagado por el mundo y que ya deja una persona fallecida en el país.



Aunque las autoridades han dicho tener un control en el total de los casos, expertos consideran que el verdadero problema está en los subregistros, es decir, aquellas personas que tuvieron contacto con los infectados y no se han hecho una prueba.



El ejemplo más claro es la paciente cero: una mujer de 42 años -en ese entonces estaba en gestación- quien retornó de España a la capital de Honduras y que dio positivo a la enfermedad el 11 de marzo; cinco días después seis personas que tuvieron contacto con ella resultaron positivas por Covid-19.

España reporta 769 muertos por coronavirus en un día

El gobierno español anunció este viernes que 769 personas murieron de coronavirus en las últimas 24 horas, un récord diario en el país, que ya suma un total de 4,858 fallecidos y 64,059 casos confirmados.



El balance de fallecidos aumentó un 18,8% respecto al jueves en España, el segundo país del mundo con más muertos por Covid-19.



Aunque Italia es el país con el mayor número absoluto de fallecidos, unos 8,200 según el último balance, España presenta un número diario superior, ya que del lado italiano se reportaron el jueves 662 nuevas muertes.

El consejo

Tomar vitamina C, sea en pastillas, o de forma natural como en limones, piñas, mango, fresas o kiwi, es una medidas que podría ayudarte para que en caso de padecer de coronavirus está enfermedad no te afecte tanto



Expertos han asegurado que el coronavirus afecta más a personas que tienen antecedentes patológicos, pero si te contagias y tienes unas buenas defensas, pueda que el Covid-19 no impacte tanto.



Es por eso que médicos recomiendan tomar más vitamina C durante esta crisis de coronavirus.

