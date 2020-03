Listado de lugares para abastecerse de comida en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La emergencia nacional que se vive a causa de la propagación del Covid-19 en el país, y el toque de queda decretado hasta el próximo domingo 29 de marzo, han provocado el cierre de comercios y la disminución de opciones para que los hondureños puedan abastecerse de alimentos.

Por eso, la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) ha habilitado sus centros de ventas en distintas localidades y sus unidades móviles para visitar los sitios en donde no se cuenta con centros de ventas permanente.

Locales de Banasupro abiertos este viernes:

En la capital, en un horario de 8:00 am a 3:00 pm:

-Séptima avenida de Comayagüela

-Colonia Arcieri

-Colonia Kennedy

-Colonia Torocagua

-Colonia San Miguel

-Colonia Flor del Campo

-Colonia Nueva Suyapa

-Colonia Arturo Quezada

-Barrio Guanacaste



-Zona centro-oriente, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde:



-Comayagua:

-Minas de Oro

-Siguatepeque

-Comayagua



Choluteca:

-Pespire

-San Marcos de Colón

VEA: Jornada de protestas por comida en la capital, en pleno toque de queda



El Paraíso:

-Danlí

-El Paraíso

-Ojo de Agua

-Teupasenti

-Yuscarán



La Paz:

-La Paz



La Esperanza:

-Intibucá



Francisco Morazán:

-Cantarranas

-El Porvenir

-Guaimaca

-Orica

-Valle de Ángeles



Valle:

-Nacaome



Zona Noroccidental:



Cortés:

-Barrio La Puerta, de 9:00 am a 4:00 pm

-Megasupro, de 9:00 am a 4:00pm

-Colonia López Arellano de 8:00 am a 5:00 pm

-La Lima, de 8:00 am a 5:00 pm

-Cofradía, de 8:00 am a 1:00 pm

-Omoa, de 8:00 am a 4:00 pm

-Cuyamel, de 8:00 am a 5:00 pm

-Santa Cruz de Yojoa, de 8:00 am a 12:00 pm



Copán:

-Dulce nombre de Copán de 8:00 am a 12:00 del mediodía

-Copán Ruinas, de 6:00 am a 1:00 pm

-Florida, de 7:30 am a 2:00 pm

-Corquín, de 8:00 am a 12:00 del mediodía

-La Entrada, de 10:00 am a 1:00 pm

-El Paraíso, de 8:00 am a 12:00 meridiano



Atántida:

-Mezapa, de 8:00 am a 3:00 pm

-Tela, de 8:00 am a 4:00 pm

-San Juan Pueblo, de 8:00 am a 5:00 pm

ADEMÁS: Video: Persiguen a hondureño sospechoso de Covid-19 que violó autoaislamiento



Ocotepeque:

-Sinuapa, de 8:00 am a 12:00 del mediodía



Santa Bárbara:

-Trinidad, de 8:00 a 12:00 del mediodía



Para las comunidades en donde no hay locales de venta de Banasupro, también están disponibles las unidades móviles, las cuales están recorriendo diferentes sitios del país.

Banasupros móviles:

Departamento de Cortés, en un horario de 9:00 am a 5:00 pm:



-Municipio de La Lima, en la colonia Planeta, frente a la posta policial de la comunidad

-San Pedro Sula, sector Chamelecón y San Antonio, contiguo al campo de fútbol

-San Pedro Sula, Islas del Progreso, en la 32 calle de la ciudad



Alrededores de Tegucigalpa en un horario de 11:00 am a 5:00 pm:



-Municipio de Santa Lucía, Aldea El Chimbo, en la calle principal, frente a Farmacia Regis

-Municipio de Ojojona, en el Parque Central

-Aldeas aledañas, Ciudad Tecnológica y sector Tizatillo, en el kilométro 5 carretera al sur



Además, las tortillerías, panaderías, abarroterias, pulperías, mercaditos de cada comunidad deben permanecer abiertos para la venta de productos básicos de la población.