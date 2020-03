Paciente 27: Llegó a Colón desde Nueva York y contagió de coronavirus a tres médicos

El gobierno de Honduras no ha logrado contener en su totalidad la aglomeración de gente, pese a la cuarentena obligatoria para evitar la expansión del coronavirus. Foto: Emilio Flores / EL HERALDO.

TEGUCIGALPA. HONDURAS.- El caso de la paciente 27 con coronavirus, que ingresó a Colón el 13 de marzo procedente de Nueva York, Estados Unidos, y que luego infectó a tres médicos que la atendieron al presentar la sintomatología, deja en evidencia la debilidad del sistema sanitario -público y privado- en el interior de Honduras.

Esta persona hondureña, con ciudadanía estadounidense, ingresó al territorio nacional por el aeropuerto Ramón Villeda Morales, ubicado en La Lima, Cortés, y rápidamente esparció el virus en los municipios de Santa Fe y Trujillo, Colón.



Dos días después de su arribo ella comenzó a presentar signos del coronavirus y buscó ayuda médica primero en Santa Fe, de donde fue enviada al Hospital Salvador Paredes de Trujillo, sin embargo ella se fue a una clínica privada, donde le dieron un tratamiento ambulatorio.



Posteriormente acudió al Hospital Salvador Paredes donde le sacaron la muestra que fue remitida al Laboratorio de Virología, en la capital, donde la prueba resultó positiva.

A unas 25 personas que tuvieron contacto con ella se les tomó muestras para ver si están infectadas; cinco de ellas ya dieron positivo y se encuentran en aislamiento domiciliario.

Entre las personas contagiadas está el doctor que la atendió en Santa Fe una vez que ella comenzó a presentar la sintomatología, así como otros dos médicos que la trataron en Trujillo, en servicio privado y público.

A un cuarto médico, que tuvo contacto con la misma paciente, también se le practicó la prueba y está en espera del resultado.



Tras su arribo por la mañana al aeropuerto Villeda Morales, la hondureña-estadounidense fue recogida por un familiar, luego en el camino hicieron una parada en un taller electromecánico en El Progreso, Yoro, y posteriormente en un restaurante, llegando a Santa Fe a eso de las 4:00 PM.



Ninguna autoridad municipal ni del sistema sanitario en Colón sabe si la Secretaría de Salud ya identificó a las personas que venían con ella en el vuelo de Nueva York, así como a la gente que estuvo cerca tanto en el taller de mecánica, como en el restaurante.

Cierran accesos

Para evitar que los contagios se extiendan a otras comunidades de Colón, los alcaldes de Trujillo y Santa Fe bloquearon los accesos a esos municipios con apoyo de un equipo multidisciplinario conformado por militares, policías preventivos, policías municipales y personal de la regional de Salud.

El alcalde de Santa Fe, Noel Ruiz, explicó que el primer caso identificado en Colón “es un problema importado. Se trata de una ciudadana de Estados Unidos, originaria de Santa Fe, que desde que venía en vuelo se sentía mal y además venía sentada a lado de dos personas de España, que hicieron transbordo en Nueva York”.

Aparte del cierre de los municipios para detener la expansión del virus, personal de la alcaldía realiza concientización en los hogares para que las personas permanezcan en casa, sin embargo la situación cada día se vuelve más complicada porque los pobladores no tienen la capacidad económica para almacenar alimentos por mucho tiempo, sostuvo el edil.

Según el jefe municipal, “el toque de queda ha funcionado, inicialmente no, como son lugares turísticos, costeros, la gente es muy dada a las fiestas, pero a raíz de este primer brote la gente entró como en pánico y empezó a aislarse. Tuvimos que llamar a la calma, que se mantengan tranquilos”.

Ruiz imploró al Poder Ejecutivo que mande raciones de alimentos lo más pronto posible para ayudar a la población a permanecer en confinamiento, de lo contrario existe el riesgo de un mayor nivel de propagación, ya que la gente al sentir hambre tendrá que salir a las calles a buscar dinero y así poder comprar algo que comer.

Descartó que la contaminación pueda seguir expandiéndose por la costumbre que tienen los pueblos garífunas de realizar ritos a los enfermos.

“Culturalmente eso es cierto, está el tema del rito, el tema de los ancestros, pero gracias a Dios en este caso tuvieron claro que podía ser el coronavirus, ya que es una enfermedad muy sonada” sostuvo.

“A veces los garífunas asumen ese tipo de actitud cuando un paciente va al médico y este no le encuentra nada y el enfermo no se cura; entonces ellos empiezan a justificar que son los ancestros que están encima, que son los que están dando problema y comienzan a realizar ritos, pero en este caso no fue así porque ya se sabía a ciencia cierta que era el coronavirus”, detalló Ruiz.

Por otra parte, el alcalde de Trujillo, Héctor Mendoza, también pidió al gobierno que ayude rápidamente con alimentos para las personas que permanecen confinada, “muchas de ellas sin nada que comer porque en este sector mucha gente vive de lo que logra conseguir en el día, ya sea en la pesca, la agricultura u otras actividades”.

Mendoza lamentó, que las autoridades sanitarias y aeroportuarias no hayan identificado a la paciente 27 cuando ingresó al país procedente de Nueva York el viernes 13 de marzo.

Explicó que “la pasajera que vino, entiendo tuvo contacto con unas 25 personas, a ellas ya se les está haciendo seguimiento, pruebas. Hace unos días anduvo el equipo de salud trabajando en esos procesos”.

“Estamos en un escenario bien incierto, el personal técnico que los ha estado evaluando presenta las dos situaciones, unos bien optimistas, otros dicen que no se va a controlar la contaminación”, dijo Mendoza.

Ambos ediles aseguraron que han tenido el apoyo del Estado, pero demandan alimentos para tener a la gente en casa y así evitar el avance del contagio.

Dudas

El 13 de marzo, día en que arribó la paciente 27, el gobierno ya hablaba de contar con un gran cerco epidemiológico para detener el ingreso del Covid-19 y el Congreso Nacional aprobaba 420 millones de dólares, (unos 10,458 millones de lempiras), para luchar contra la epidemia.

Ese mismo día EL HERALDO recibió una denuncia de que en los aeropuertos del país no había personal médico detectando los casos sospechosos de coronavirus en cada vuelo que llegaba.

Fuentes vinculadas al aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa dijeron que esta terminal sí había cuatro empleados de salud en el día y dos en la noche realizando evaluaciones a los viajeros que ingresaban, pero no confirmaron que hubiera una vigilancia similar en el aeropuerto de La Lima.

Una relacionadora pública de la Secretaría de Salud, muy mal informada, dijo que probablemente la misma cantidad de personal sanitario asignado en Toncontín había en el aeropuerto Ramón Villeda Morales.

En esta última terminal varios pasajeros abordados por un comunicador de un canal de televisión local dijeron que ellos no vieron personal médico al llegar y por eso nadie les realizó algún tipo de evaluación para detectar posibles infectados con el Covid-19.

El aparecimiento de la paciente 27 con coronavirus, en Santa Fe, Colón, deja por un lado dudas sobre el publicitado cerco epidemiológico en los aeropuertos, puertos y aduanas; mientras que por otro, los epidemiólogos temen que la Secretaría de Salud haya perdido la trazabilidad de cada caso, y ahora la población tenga que pagar consecuencias desgarradoras.

Seguimiento

El doctor Alan Lagos, encargado la región sanitaria número dos que comprende el departamento de Colón, donde se manejan 63 unidades de salud y dos hospitales, explicó que los seis pacientes identificados con Covid-19 están recuperándose en su domicilio, ya que por el momento no ameritan un internamiento hospitalario.

“Un caso sospechoso que no presenta signos de alarma, o una persona contagiada que está estable, lo podemos manejar en casa, si se complica lo manejaremos hospitalariamente; en este momento los seis casos se mantienen estables”, sostuvo.

El médico aseguró que la región sanitaria a su cargo ha estado atenta al surgimiento de casos de coronavirus. Primero se enviaron a Laboratorio de Virología, cuatro pruebas de personas sospechosas, pero todas salieron negativas, posteriormente remitieron otras tres muestras y de ellas salió el primer caso positivo en Colón.

Esto activó la alarma y de inmediato se reforzó el cerco epidemiológico con medidas más severas. El personal de la regional, apoyado con equipo enviado por la Secretaría de Salud, comenzó a buscar a las personas que tuvieron contacto con la primer paciente, y así se lograron identificar los otros cinco casos.

“Hoy (miércoles recién pasado) se están tomando medidas mucho más fuertes, se ha hecho un cierre total del municipio de Santa Fé y de Trujillo. Ahorita anda el personal médico y microbiólogos tomando más muestras a quienes tuvieron contacto con los nuevos casos que surgieron, y dando recomendaciones generales”, informó Lagos.

Él agradeció a la Secretaría de Salud por el apoyo al personal médico de esa región, incluyendo el tratamiento psicológico para los pacientes con coronavirus. Ante una eventual emergencia, el hospital de Trujillo ya habilitó un área para poder manejar casos que ameriten hospitalización y que requieran atención más especializada, afirmó.