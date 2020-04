EEUU es el país con mayor número de casos confirmados de coronavirus

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos tiene el mayor número de casos registrados de coronavirus, según los datos recopilados tanto por la Universidad Johns Hopkins como por el periódico The New York Times.



La Universidad Johns Hopkins dijo que Estados Unidos tiene 82,404 casos, mientras que The New York Times dijo que había al menos 81,321 personas con la Covid-19, cifras que colocan a la nación norteamericana por encima de los países que registraban hasta ahora el mayor número de contagios, China e Italia.



Los casos declarados de Italia se situaron el jueves en 80,539, y los de China en 81,285, según un recuento de la AFP.



Hospitales estadounidenses han informado estar cada vez más sobrepasados con los casos de coronavirus, y 40% de los 330 millones de habitantes está bajo órdenes de confinamiento para evitar la propagación de la enfermedad.

Vea aquí: Informe: Cómo China permitió que el Covid-19 se convirtiera en pandemia



Al menos 1,178 personas han muerto de la COVID-19 en Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins, lo que incluye 100 fallecimientos en el último día en la ciudad más afectada por el virus, Nueva York.



Si bien las muertes siguen siendo más altas en otros lugares, los expertos dicen que los nuevos números de infección muestran que muchos estadounidenses morirán, y la verdadera cantidad de infecciones podría ser mucho mayor que la cifra oficial debido a la escasez de kits de pruebas.



El recuento oficial de casos de coronavirus en Estados Unidos proviene de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que se han quedado atrás de los recuentos externos. El jueves por la noche, los CDC computaban 68,440 casos.

Lea aquí: Ojos rojos, otro síntoma del Covid-19, según enfermera