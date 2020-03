Dayanara Torres revela que está libre de cáncer

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Después de un año de estar luchando contra el cáncer de piel, la exmiss Universo, Dayanara Torres, compartió con sus seguidores que está libre de la enfermedad que se le diagnosticó en febrero de 2019.



En el video que compartió en su cuenta de Instagram, la exesposa de Marc Anthony agradeció a los doctores y familiares que estuvieron con ella durante todo el proceso y no permitieron que se derrumbara.



"En estos momentos difíciles que estamos viviendo, quería dejarles saber una buena noticia: y es que ayer mis exámenes salieron los tres negativos, así que he terminado con mi tratamiento de melanoma-cáncer", es escucha decir el post compartido.



Agregó: "Por los próximos dos años, cada tres meses me voy a tener que hacer los mismos exámenes con radiación, pero sólo para estar pendientes de mi cuerpo y saber que nada haya regresado".

Vea aquí: 10 señales de advertencia para detectar el cáncer de piel



Además, agradeció a sus seguidores: "Estoy feliz, me siento bendecida, me siento agradecida con todos ustedes por sus oraciones porque nunca me soltaron, por hacerme parte de su familia, de sus rezos día a día, sus mensajes tan hermosos que me levantaban el ánimo. Estoy feliz, contenta. Sepan que las oraciones llegan. Es importante seguir rezando; no perdamos la fe, sigamos adelante. Vamos a salir de todo esto y nuevamente les agradezco tenerme en sus corazones. Estoy feliz", aseguró en el clip.



También escribió un mensaje de agradecimiento a su madre y amigos. "A mi madre, que sostuvo mi mano durante todo el proceso, a mí familia, a mis amigos, que siempre se preocuparon y miraron por mí e incluso me acompañaron durante todo el proceso y que me enviaron hermosos mensaje para mantenerme fuerte y dejarme saber que no estaba sola".



Finalizó diciendo: "Esta batalla ya casi ha terminado... 2 años se irán rápido y saldré de esto más fuerte que nunca".

Lea aquí: Los famosos que han perdido la batalla contra el cáncer



La puertorriqueña compartió con sus seguidores todo su proceso de tratamiento, incluso habló públicamente cuando su prometido la abandonó al enterarse que estaba enferma de cáncer.