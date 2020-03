Comida, combustible, farmacias y bancos: Estos son los horarios y lugares donde acudir

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La población hondureña puede salir a abastecerse de comida, medicamentos y gasolina en días y horarios especifícos durante el toque de queda absoluto decretado en los 18 departamentos de Honduras para evitar la propagación de coronavirus, que ya suma 36 contagiados.



El toque de queda, que finaliza el domingo 29 de marzo a las 3:00 PM, restringe a las personas de salir de sus casas, a menos que sea por una emergencia o para comprar comida. Esta medida fue implementada desde el pasado 21 de marzo a nivel nacional.

Es importante mencionar que las farmacias, gasolineras, bancos y Banasupro estarán abiertos en días y horarios específicos, establecidos por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) hasta que terminen las medidas.

VEA: ¿Qué alimentos llevan los sacos solidarios que se entregan en Honduras?

Estos horarios y lugares que están abiertos durante el toque de queda:

Farmacias

Las farmacias operar los días martes, jueves y sábado en un horario de 7:00 AM a 12:00 del mediodía.

Gasolineras

Las gasolineras operarán este miércoles 25 y viernes 27 en un horario de 8:00 AM a 12:00 del mediodía.

Bancos y cooperativas

Las agencias bancarias atenderán los lunes, miércoles y viernes en un horario de 9:00 AM a 4:00 PM para el público en general.



El día jueves 26 de marzo los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad podrán asistir de 9:00 AM a 4:00 PM.

Banasupro

En el Distrito Central, en un horario de 7:00 AM a 3:00 PM, los Megasupro que atenderán son:

Séptima avenida

Torocagua

San Miguel

Flor del Campo

Ramón Amaya Amador

Kennedy

Nueva Suyapa

Guanacaste

Arturo Quezada



En los foráneos de las zonas centro sur oriente de 7:00 AM a 3:00 PM:

Choluteca

El Paraíso

Olancho

Comayagua

La Paz

La Esperanza



En la zona nor occidental, en un horario de 8:00 AM a 4:00 PM:

En Cortés: La Puerta, López Arellano, La Lima y Cofradía.

En Yoro: El Progreso, Santa Rita, El Negrito y Yoro.

En Lempira: Gracias.

En Copán: La Entrada, El Paraíso y Cucuyagua.

En Atlántida: Mezapa.

En Colón: Trujillo.

LEA: Las medidas de prevención vigentes en Honduras hasta este miércoles