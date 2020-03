Zonas y horarios en los que atenderá Banasupro este miércoles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los centros de venta de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) estarán abiertos al público este miércoles, en medio del toque de queda absoluto que impera en el país, para que puedan abastecerse.



"Se tomó la decisión de abrir, el miércoles 25, los centros de venta tanto en el Distrito Central y zona norte como los foráneos de cada comunidad, para que los habitantes puedan comprar sus alimentos en las respectivas sedes", informá el comunicado del ente estatal.

En el Distrito Central, en un horario de 7:00 AM a 3:00 PM, los Megasupro que atenderán son:

Séptima avenida

Torocagua

San Miguel

Flor del Campo

Ramón Amaya Amador

Kennedy

Nueva Suyapa

Guanacaste

Arturo Quezada



En los foráneos de las zonas centro sur oriente de 7:00 AM a 3:00 PM:

Choluteca

El Paraíso

Olancho

Comayagua

La Paz

La Esperanza



En la zona nor occidental, en un horario de 8:00 AM a 4:00 PM:

En Cortés: La Puerta, López Arellano, La Lima y Cofradía.

En Yoro: El Progreso, Santa Rita, El Negrito y Yoro.

En Lempira: Gracias.

En Copán: La Entrada, El Paraíso y Cucuyagua.

En Atlántida: Mezapa.

En Colón: Trujillo.



La atención en los centros estará sujeta a las medidas de seguirdad para evitar el contagio de coronavirus.



La población que llegue a los centros debe mantener la distancia cuando estén haciendo fila, usar mascarilla (si la tiene) y usar gel antibacterial.

